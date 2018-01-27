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Історичний запуск Falcon
Heavy: електромобіль Маска...

Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:09

Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...

Пропонуємо до обговорення:
Тестовий запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy відбувся 6 лютого о 22.45.

Дивися повний текст Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска залишив орбіту Землі (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:09

Странно, но 60 тонн груза уже давно пройденный этап в космонавтике. И почему полет на Марс приравнивается к полету на Луну? Расстояние полета ведь отличается существенно, что делает сравнение этих полетов неквалифицированным.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:17

Дело не в тоннаже, а в стоимости. Возврат разгонных блоков сильно ее уменьшит
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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