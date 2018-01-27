Тестовий запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy відбувся 6 лютого о 22.45.
Дивися повний текст Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска залишив орбіту Землі (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 23:09
Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска залишив орбіту Землі (відео).
Додано: Сер 07 лют, 2018 23:09
Странно, но 60 тонн груза уже давно пройденный этап в космонавтике. И почему полет на Марс приравнивается к полету на Луну? Расстояние полета ведь отличается существенно, что делает сравнение этих полетов неквалифицированным.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 07 лют, 2018 23:17
Дело не в тоннаже, а в стоимости. Возврат разгонных блоков сильно ее уменьшит
главное оружие рашистов - ложь
реклама
|