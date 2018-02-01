Тестовий запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy відбувся 6 лютого о 22.45.
Дивися повний текст Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска залишив орбіту Землі (відео).
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Додано: Сер 07 лют, 2018 23:09
Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...
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Дивися повний текст Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска залишив орбіту Землі (відео).
Додано: Сер 07 лют, 2018 23:09
Странно, но 60 тонн груза уже давно пройденный этап в космонавтике. И почему полет на Марс приравнивается к полету на Луну? Расстояние полета ведь отличается существенно, что делает сравнение этих полетов неквалифицированным.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 23:17
Дело не в тоннаже, а в стоимости. Возврат разгонных блоков сильно ее уменьшит
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:40
Здесь как-бы намекается на "первый полет к Марсу некой фигни,весом более 1т".
А вообще, общественность должна встать против подобных по своей бесполезности полетов: одно дело, когда к Марсу запускается ракета с набором спутников, для его лучшего изучения, и совсем другое - запуск бесполезной нагрузки.
Додано: Чет 08 лют, 2018 19:30
+1. Ведь можно ж было запустить на орбиту той же Луны что-то полезное, что можно было бы использовать в будущих пилотируемых полетах. Но нет - лучше запулить в пояс астероидов манекена в тачке.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
Додано: Чет 08 лют, 2018 19:54
Re: Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...
Пілотованим був тільки Аполлон-7. На Місяць людей доправив Аполлон-11.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 08 лют, 2018 22:36
С ума сойти, теперь у них претензии, что он запустил манекен.
Лучше было бы, если бы Маск повторил героический запуск "Роскосмоса" и запустил бы "Фобос-грунт" исследовать дно Тихого океана?
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 02:19
а теперь откройте вики и почитайте сколько было пилотируемых полетов на Луну (с посадками аполлон 11-17, без посадки - 8 и 13). Хотя я так и не понял к чему был ваш коммент и как он относится к моему.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:22
Частная компания, хотят - машины к Марсу запускают, хотят - пианино с роялями к Юпитеру. Американская общественность свято чтит частную собственность и право на неё.
А если серьёзно, просто они умеют считать деньги, а вы - нет. Например, Ровер стоил $1 млрд. Вероятность удачного запуска FH, по словам Маска была 50%, стоимость вероятной потери - $500 млн. Запуск FH стоил $90 млн. Что больше $500 млн. или $90 млн?
Додано: Суб 10 лют, 2018 00:25
кухонный ыксперт, какая полезная нагрузка на первом испытательном полете? угробить какой то набор спутников? ты в своем уме.
обычно используют просто бетонные чушки. чел потратил машину за 100к, получили маркетингового профита на условный миллион. а вы вечно недовольные всем, мушки-зрадофилки
главное оружие рашистов - ложь
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