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Історичний запуск Falcon
Heavy: електромобіль Маска...

Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:09

Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...

Пропонуємо до обговорення:
Тестовий запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy відбувся 6 лютого о 22.45.

Дивися повний текст Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска залишив орбіту Землі (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:09

Странно, но 60 тонн груза уже давно пройденный этап в космонавтике. И почему полет на Марс приравнивается к полету на Луну? Расстояние полета ведь отличается существенно, что делает сравнение этих полетов неквалифицированным.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:17

Дело не в тоннаже, а в стоимости. Возврат разгонных блоков сильно ее уменьшит
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:40

  buratinyo написав:И почему полет на Марс приравнивается к полету на Луну? Расстояние полета ведь отличается существенно, что делает сравнение этих полетов неквалифицированным.

Здесь как-бы намекается на "первый полет к Марсу некой фигни,весом более 1т".
А вообще, общественность должна встать против подобных по своей бесполезности полетов: одно дело, когда к Марсу запускается ракета с набором спутников, для его лучшего изучения, и совсем другое - запуск бесполезной нагрузки.
ostapik777
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:30

  ostapik777 написав: Здесь как-бы намекается на "первый полет к Марсу некой фигни,весом более 1т". А вообще, общественность должна встать против подобных по своей бесполезности полетов: одно дело, когда к Марсу запускается ракета с набором спутников, для его лучшего изучения, и совсем другое - запуск бесполезной нагрузки.

+1. Ведь можно ж было запустить на орбиту той же Луны что-то полезное, что можно было бы использовать в будущих пилотируемых полетах. Но нет - лучше запулить в пояс астероидов манекена в тачке.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:54

Re: Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...

  RomanTik написав:+1. Ведь можно ж было запустить на орбиту той же Луны что-то полезное, что можно было бы использовать в будущих пилотируемых полетах. Но нет - лучше запулить в пояс астероидов манекена в тачке.

Пілотованим був тільки Аполлон-7. На Місяць людей доправив Аполлон-11.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 22:36

  RomanTik написав:
  ostapik777 написав: Здесь как-бы намекается на "первый полет к Марсу некой фигни,весом более 1т". А вообще, общественность должна встать против подобных по своей бесполезности полетов: одно дело, когда к Марсу запускается ракета с набором спутников, для его лучшего изучения, и совсем другое - запуск бесполезной нагрузки.

+1. Ведь можно ж было запустить на орбиту той же Луны что-то полезное, что можно было бы использовать в будущих пилотируемых полетах. Но нет - лучше запулить в пояс астероидов манекена в тачке.


С ума сойти, теперь у них претензии, что он запустил манекен.

Лучше было бы, если бы Маск повторил героический запуск "Роскосмоса" и запустил бы "Фобос-грунт" исследовать дно Тихого океана?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 02:19

  lapay написав: Пілотованим був тільки Аполлон-7. На Місяць людей доправив Аполлон-11.

а теперь откройте вики и почитайте сколько было пилотируемых полетов на Луну (с посадками аполлон 11-17, без посадки - 8 и 13). Хотя я так и не понял к чему был ваш коммент и как он относится к моему.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:22

  ostapik777 написав:
  buratinyo написав:И почему полет на Марс приравнивается к полету на Луну? Расстояние полета ведь отличается существенно, что делает сравнение этих полетов неквалифицированным.

Здесь как-бы намекается на "первый полет к Марсу некой фигни,весом более 1т".
А вообще, общественность должна встать против подобных по своей бесполезности полетов: одно дело, когда к Марсу запускается ракета с набором спутников, для его лучшего изучения, и совсем другое - запуск бесполезной нагрузки.


Частная компания, хотят - машины к Марсу запускают, хотят - пианино с роялями к Юпитеру. Американская общественность свято чтит частную собственность и право на неё.

А если серьёзно, просто они умеют считать деньги, а вы - нет. Например, Ровер стоил $1 млрд. Вероятность удачного запуска FH, по словам Маска была 50%, стоимость вероятной потери - $500 млн. Запуск FH стоил $90 млн. Что больше $500 млн. или $90 млн?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:25

  RomanTik написав:
  ostapik777 написав: Здесь как-бы намекается на "первый полет к Марсу некой фигни,весом более 1т". А вообще, общественность должна встать против подобных по своей бесполезности полетов: одно дело, когда к Марсу запускается ракета с набором спутников, для его лучшего изучения, и совсем другое - запуск бесполезной нагрузки.

+1. Ведь можно ж было запустить на орбиту той же Луны что-то полезное, что можно было бы использовать в будущих пилотируемых полетах. Но нет - лучше запулить в пояс астероидов манекена в тачке.


кухонный ыксперт, какая полезная нагрузка на первом испытательном полете? угробить какой то набор спутников? ты в своем уме.

обычно используют просто бетонные чушки. чел потратил машину за 100к, получили маркетингового профита на условный миллион. а вы вечно недовольные всем, мушки-зрадофилки :mrgreen:
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