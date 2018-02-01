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Історичний запуск Falcon
Heavy: електромобіль Маска...

Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 10:13

Re: Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...

  RomanTik написав:Хотя я так и не понял к чему был ваш коммент и как он относится к моему.

Перші запуски нових ракет завжди йдуть без корисного навантаження, бо ризик аварії ще високий.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 16:32

  trololo написав: кухонный ыксперт, какая полезная нагрузка на первом испытательном полете? угробить какой то набор спутников? ты в своем уме. обычно используют просто бетонные чушки. чел потратил машину за 100к, получили маркетингового профита на условный миллион. а вы вечно недовольные всем, мушки-зрадофилки

а вы вероятно в наса работаете? и кто вас учил тыкать незнакомым людям? так что вы вероятнее всего - малолетняя школота (только они способны хамить на ровном месте). а по теме - сколько стоило бы просто запустить бочку воды с тормозными двигателями (чтобы выйти на орбиту) на Луну? но была бы польза для будущих обитателей лунных баз. Но из этого не получилось бы такого шоу.
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О чём Вы тут все?Тут о мечте всего человечества надо говорить!Занятся наконец-то освоением других планет,что-бы сохранить человечество,в случае глобальных катаклизмов,вот к чему нужно стремится.И слава создателю,что хотя бы частная компания занялась этим благородным делом.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:34

Re: Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...

RomanTik написав:
  trololo написав: кухонный ыксперт, какая полезная нагрузка на первом испытательном полете? угробить какой то набор спутников? ты в своем уме. обычно используют просто бетонные чушки. чел потратил машину за 100к, получили маркетингового профита на условный миллион. а вы вечно недовольные всем, мушки-зрадофилки

а вы вероятно в наса работаете? и кто вас учил тыкать незнакомым людям? так что вы вероятнее всего - малолетняя школота (только они способны хамить на ровном месте). а по теме - сколько стоило бы просто запустить бочку воды с тормозными двигателями (чтобы выйти на орбиту) на Луну? но была бы польза для будущих обитателей лунных баз. Но из этого не получилось бы такого шоу.
Вот забавно, вы, не приложивший к этому запуску ровным счётом ничего, начинаете раздавать рекомендации, как и что стоило сделать.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:29

  Faceless написав:Вот забавно, вы, не приложивший к этому запуску ровным счётом ничего, начинаете раздавать рекомендации, как и что стоило сделать.

возможность комментов сделана для того чтобы высказывать свои мнения на события или нет? и мое мнение я высказал, но вы почему-то не заметили хамского высказывания трололо, но мой комент задел вас.
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