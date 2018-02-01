Перші запуски нових ракет завжди йдуть без корисного навантаження, бо ризик аварії ще високий.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 10:13
Re: Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...
Перші запуски нових ракет завжди йдуть без корисного навантаження, бо ризик аварії ще високий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 11 лют, 2018 16:32
а вы вероятно в наса работаете? и кто вас учил тыкать незнакомым людям? так что вы вероятнее всего - малолетняя школота (только они способны хамить на ровном месте). а по теме - сколько стоило бы просто запустить бочку воды с тормозными двигателями (чтобы выйти на орбиту) на Луну? но была бы польза для будущих обитателей лунных баз. Но из этого не получилось бы такого шоу.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:10
О чём Вы тут все?Тут о мечте всего человечества надо говорить!Занятся наконец-то освоением других планет,что-бы сохранить человечество,в случае глобальных катаклизмов,вот к чему нужно стремится.И слава создателю,что хотя бы частная компания занялась этим благородным делом.
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:34
Re: Історичний запуск Falcon Heavy: електромобіль Маска...
Вот забавно, вы, не приложивший к этому запуску ровным счётом ничего, начинаете раздавать рекомендации, как и что стоило сделать.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 20:29
возможность комментов сделана для того чтобы высказывать свои мнения на события или нет? и мое мнение я высказал, но вы почему-то не заметили хамского высказывания трололо, но мой комент задел вас.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
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