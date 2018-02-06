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Китай запустить масове виробництво
літаків після 2021 року

Китай запустить масове виробництво літаків після 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 04:32

Китай запустить масове виробництво літаків після 2021 року

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Comac, що належить Китаю, заявила, що з 2021 року почне поставляти літаки власного виробництва на ринки Азії та Африки.

Дивися повний текст Китай запустить масове виробництво літаків після 2021 року.
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