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В Україні легалізують домашнє піратство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лют, 2018 06:06
Пропонуємо до обговорення:
Головним бар'єром для залучення іноземних ІТ-замовників в Україні є проблеми із захистом інтелектуальної власності.
Дивися повний текст В Україні легалізують домашнє піратство
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Додано: Чет 08 лют, 2018 06:06
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