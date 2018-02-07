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В Україні легалізують
домашнє піратство

В Україні легалізують домашнє піратство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 06:06

В Україні легалізують домашнє піратство

Пропонуємо до обговорення:
Головним бар'єром для залучення іноземних ІТ-замовників в Україні є проблеми із захистом інтелектуальної власності.

Дивися повний текст В Україні легалізують домашнє піратство.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 06:06

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