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Стало відомо, коли Нафтогаз
розпочне купувати російський газ

Стало відомо, коли Нафтогаз розпочне купувати російський газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 06:39

Стало відомо, коли Нафтогаз розпочне купувати російський газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Дивися повний текст Стало відомо, коли Нафтогаз розпочне купувати російський газ.
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