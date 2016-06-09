Нестандартный заработок на файлообменниках

У нескольких файлообменников есть партнёрские программы - суть программы в том, что Вам будут платить за скачивание файла, который Вы загрузите на файлообменник в свой аккаунт. Прелесть в том, что на обычном файле можно заработать небольшую сумму. Но вот когда скачивания Ваших файлов за день перерастут отметку в 10000, то это уже будет заработок от 30$ в день. Достичь этого достаточно просто, если объединить усилия большого количества людей. Кому интересно и хотел бы присоединиться к заработку на файлах - как говорится Welcome. Моя