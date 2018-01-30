У січні 2018 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 188 електромобілів
Дивися повний текст Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3 моделі.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 10:36
Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...
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Дивися повний текст Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3 моделі.
Додано: Чет 08 лют, 2018 11:40
Все больше украинцев переходять на электромобили (трамвай, троллейбус)!!! Очень экономно, но не очень удобно. Сильно много украинцев перешли на эти электромобили!
Додано: Чет 08 лют, 2018 12:39
заголовок агонь )) в 40 млн стране за месяц пересело аж 188 человек...
Додано: Чет 08 лют, 2018 14:04
Отличная игра цифрами,188машин на страну или посчитать в процентах,а если сравнить с позапрошлым годом так мы впереди планеты всей!это как в правительстве играют статистикой .у нас перемога.растет что-то Толи ВвП Толи благостояние и тд.Но нет бы тактичнее а то-все больше и больше на Эл кары садиться,смешно господа,вот б*** это да ,вижу как проникают и больше их больше.Хотя бы себе купил бы Эл кар
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