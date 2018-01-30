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Все більше українців пересідають
на електромобілі: ТОП-3...

Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 10:36

Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2018 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 188 електромобілів

Дивися повний текст Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3 моделі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 10:36

А фотку от Опель Ампера поставили....
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Смешно читать. Тесла нарастила продажи в 5 РАЗ!!! с 2 авто до 10!
dima482
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 11:40

Все больше украинцев переходять на электромобили (трамвай, троллейбус)!!! Очень экономно, но не очень удобно. Сильно много украинцев перешли на эти электромобили!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 12:39

заголовок агонь )) в 40 млн стране за месяц пересело аж 188 человек...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:04

Отличная игра цифрами,188машин на страну или посчитать в процентах,а если сравнить с позапрошлым годом так мы впереди планеты всей!это как в правительстве играют статистикой .у нас перемога.растет что-то Толи ВвП Толи благостояние и тд.Но нет бы тактичнее а то-все больше и больше на Эл кары садиться,смешно господа,вот б*** это да ,вижу как проникают и больше их больше.Хотя бы себе купил бы Эл кар
lavidenko
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