Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...

Додано: П'ят 09 лют, 2018 06:49

а тем временем....

нефть подешевела с 70 до 65, доллар упал с 29 до 27, а ценники на бензин стоят на месте!

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн