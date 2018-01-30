Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...

а тем временем....
нефть подешевела с 70 до 65, доллар упал с 29 до 27, а ценники на бензин стоят на месте!
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 06:49
а тем временем....
нефть подешевела с 70 до 65, доллар упал с 29 до 27, а ценники на бензин стоят на месте!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:06
,,,,,начало не плохое,вот бы еще и цена подмогла маненько,ну и конешно же доходы простых граждан,а не,,,,, !!!
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:41
200 за январь. Ну пусть цифра будет расти в течение года и в среднем в месяц будет 300, а за год 3600. Т.е. 1 из 10000 пересядет на электромобиль. Серьезная цифра, нечего сказать.
В Европу через жony!
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:19
Здаётся мне, что не столько цены на бензин у нас задраны (хотя налог на топливо не маленький, но это следствие борьбы с теневыми зарплатами), сколько зарплаты занижены. Понизь стоимость бензина до соответствующего уровня зарплат, заправиться в Украине будет невозможно, топливо на заправках исчезнет - все уйдет за рубеж.
Если предприятие хорошо работает и платит хорошие зарплаты, смотришь и много машин сотрудников на парковке возле предприятия стоит.
А по поводу электрокаров не покидает меня вопрос, а где заряжать его? У меня нет ни гаража с розеткой ни дома в частном секторе. Торчать ежедневно возле электрозаправки час-два как то не улыбается.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:40
Не все так однозначно. Я недавно читал статью одного западного аналитика. Он в своей статье обращал внимание на литий используемый в литий-ионных батареях.По его словам получалось,что из за невозможности нарастить производство лития(ведь для этого нужно расширять производственные и сырьевые мощности)мировой выпуск электокаров будет ограничен 2-3 млн.шт. в год.
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