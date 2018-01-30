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на електромобілі: ТОП-3...

Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:48

  Surfer написав:где заряжать - если нет стационарной зарядки пока - хотя и это вопрос спроса так же быситро решаемый - в любой розетке. розеток уж гарантированно точно больше чем бензоколонок.

Да , да , эти "западные специалисты" на подкормке у стран-бензоколонок, знаем , на темах о сланцевом газе этих строчил и их методы знаем как облупленных. За электро будущее - однозначно. Скорое будущее.


Вопрос быстрой зарядки электрокара пока не имеет решения вне зависимости от спроса. Нормальная зарядка электромобиля занимает около 2 часов (в идеале до 10 часов), заправка авто с бензиновым двигателем несколько минут.

  ceba написав:
Другое дело развитие городского электротранспорта - метро , трамвай , троллейбус.

Полностью согласен.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:01

  Кузя написав:Вопрос быстрой зарядки электрокара пока не имеет решения вне зависимости от спроса. Нормальная зарядка электромобиля занимает около 2 часов (в идеале до 10 часов), заправка авто с бензиновым двигателем несколько минут.


Ерунда. 80% зарядки достигается в пределах 30 мин, этого вполне достаточно. А ночью на ночном тарифе можно и дозарядить до полной - это очень удобно и выгодно.
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