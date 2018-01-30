Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...
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Surfer написав:где заряжать - если нет стационарной зарядки пока - хотя и это вопрос спроса так же быситро решаемый - в любой розетке. розеток уж гарантированно точно больше чем бензоколонок.
Да , да , эти "западные специалисты" на подкормке у стран-бензоколонок, знаем , на темах о сланцевом газе этих строчил и их методы знаем как облупленных. За электро будущее - однозначно. Скорое будущее.
Вопрос быстрой зарядки электрокара пока не имеет решения вне зависимости от спроса. Нормальная зарядка электромобиля занимает около 2 часов (в идеале до 10 часов), заправка авто с бензиновым двигателем несколько минут.
ceba написав: Другое дело развитие городского электротранспорта - метро , трамвай , троллейбус.
Кузя написав:Вопрос быстрой зарядки электрокара пока не имеет решения вне зависимости от спроса. Нормальная зарядка электромобиля занимает около 2 часов (в идеале до 10 часов), заправка авто с бензиновым двигателем несколько минут.
Ерунда. 80% зарядки достигается в пределах 30 мин, этого вполне достаточно. А ночью на ночном тарифе можно и дозарядить до полной - это очень удобно и выгодно.