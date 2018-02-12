RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Все більше українців пересідають
на електромобілі: ТОП-3...

Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:48

  Surfer написав:где заряжать - если нет стационарной зарядки пока - хотя и это вопрос спроса так же быситро решаемый - в любой розетке. розеток уж гарантированно точно больше чем бензоколонок.

Да , да , эти "западные специалисты" на подкормке у стран-бензоколонок, знаем , на темах о сланцевом газе этих строчил и их методы знаем как облупленных. За электро будущее - однозначно. Скорое будущее.


Вопрос быстрой зарядки электрокара пока не имеет решения вне зависимости от спроса. Нормальная зарядка электромобиля занимает около 2 часов (в идеале до 10 часов), заправка авто с бензиновым двигателем несколько минут.

  ceba написав:
Другое дело развитие городского электротранспорта - метро , трамвай , троллейбус.

Полностью согласен.
Кузя
 
Повідомлень: 152
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:01

  Кузя написав:Вопрос быстрой зарядки электрокара пока не имеет решения вне зависимости от спроса. Нормальная зарядка электромобиля занимает около 2 часов (в идеале до 10 часов), заправка авто с бензиновым двигателем несколько минут.


Ерунда. 80% зарядки достигается в пределах 30 мин, этого вполне достаточно. А ночью на ночном тарифе можно и дозарядить до полной - это очень удобно и выгодно.
Surfer
 
Повідомлень: 836
З нами з: 14.11.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 10:09

Re: Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3

Surfer написав:
  Кузя написав:Вопрос быстрой зарядки электрокара пока не имеет решения вне зависимости от спроса. Нормальная зарядка электромобиля занимает около 2 часов (в идеале до 10 часов), заправка авто с бензиновым двигателем несколько минут.


Ерунда. 80% зарядки достигается в пределах 30 мин, этого вполне достаточно. А ночью на ночном тарифе можно и дозарядить до полной - это очень удобно и выгодно.

Не ерунда будет после ремонта батареи, когда вся мнимая выгода нивелируется. Тогда придет прозрение, что экономии никакой и сплошной дискомфорт. А, ещё останутся разговоры о пользе для экологии.
Вместо размышлений почему люди из частных домов с ночным тарифами не покупают электроведро, они тянут удлинители с балкона седьмого этажа ) С другой стороны, если бы все умели считать (хотя бы в пределах школьного курса) многие бы вещи совсем не продавались.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 10:18

  Surfer написав:
  Кузя написав:Вопрос быстрой зарядки электрокара пока не имеет решения вне зависимости от спроса. Нормальная зарядка электромобиля занимает около 2 часов (в идеале до 10 часов), заправка авто с бензиновым двигателем несколько минут.


Ерунда. 80% зарядки достигается в пределах 30 мин, этого вполне достаточно. А ночью на ночном тарифе можно и дозарядить до полной - это очень удобно и выгодно.


Если будешь заряжать повышенным током ускоренно за 30 минут, ресурс аккумулятора количества циклов заряд/разряд уменьшится в раза (аккумулятор придется менять чуть ли не каждый год). Да и 30 минут сидеть ждать не есть хорошо.
Зарядка авто ночью на ночном тарифе действительно выгодно и был бы идеальным вариантом. Но где найти на всю ночь персональную розетку для всех автомобилистов, у которых нет ни гаража ни частного сектора? Где бы ты заряжал свой электроавтомобиль ночью? :)
Кузя
 
Повідомлень: 152
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:10

  Кузя написав:Зарядка авто ночью на ночном тарифе действительно выгодно и был бы идеальным вариантом. Но где найти на всю ночь персональную розетку для всех автомобилистов, у которых нет ни гаража ни частного сектора? Где бы ты заряжал свой электроавтомобиль ночью? :)


А вот это уже решение которое элементарно появится как только на него будет спрос. Сама Тесла построила по европе и америке тысячи БЕСПЛАТНЫХ зарядок. И это только начало. Естественно с появлением спроса вырастут как грибы пусть даже платные заправки альтернативных поставщиков - это элементарно, потому что это рынок и это может быть выгодно в конце концов. В общем кремлеботы как бы вы тут не пыжились - очередь только на одну теслу измеряется в 3-4 сотни тысяч предзаказов с внесеным деозитом. Производство пока не поспевает за спросом. И не думайте что эти люди, заработавшие себе на Теслу, глупее вас , отрабатывающих несчастных ольгинских 11,80 деревянных за вброс. Бензоколонкам кирдык как ни крути. Ну и раше, конечно же персональный капут.
Surfer
 
Повідомлень: 836
З нами з: 14.11.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Приват" витратив на консультантів в рази більше, ніж...
R2 » Сер 14 лют, 2018 14:02
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 14:02
Tamagoch
З травня у Білорусі почнуть виробляти електромобілі
R2 » Вів 13 лют, 2018 22:24
4 226
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 10:17
Подолянин
Більше книжок, менше м'яса: як змінилася динаміка...
R2 » П'ят 09 лют, 2018 20:28
3 193
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 14:44
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4275)
14.02.2018 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.