Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...
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Surfer написав:где заряжать - если нет стационарной зарядки пока - хотя и это вопрос спроса так же быситро решаемый - в любой розетке. розеток уж гарантированно точно больше чем бензоколонок.
Да , да , эти "западные специалисты" на подкормке у стран-бензоколонок, знаем , на темах о сланцевом газе этих строчил и их методы знаем как облупленных. За электро будущее - однозначно. Скорое будущее.
Вопрос быстрой зарядки электрокара пока не имеет решения вне зависимости от спроса. Нормальная зарядка электромобиля занимает около 2 часов (в идеале до 10 часов), заправка авто с бензиновым двигателем несколько минут.
ceba написав: Другое дело развитие городского электротранспорта - метро , трамвай , троллейбус.
Кузя написав:Вопрос быстрой зарядки электрокара пока не имеет решения вне зависимости от спроса. Нормальная зарядка электромобиля занимает около 2 часов (в идеале до 10 часов), заправка авто с бензиновым двигателем несколько минут.
Ерунда. 80% зарядки достигается в пределах 30 мин, этого вполне достаточно. А ночью на ночном тарифе можно и дозарядить до полной - это очень удобно и выгодно.
Кузя написав:Вопрос быстрой зарядки электрокара пока не имеет решения вне зависимости от спроса. Нормальная зарядка электромобиля занимает около 2 часов (в идеале до 10 часов), заправка авто с бензиновым двигателем несколько минут.
Ерунда. 80% зарядки достигается в пределах 30 мин, этого вполне достаточно. А ночью на ночном тарифе можно и дозарядить до полной - это очень удобно и выгодно.
Не ерунда будет после ремонта батареи, когда вся мнимая выгода нивелируется. Тогда придет прозрение, что экономии никакой и сплошной дискомфорт. А, ещё останутся разговоры о пользе для экологии. Вместо размышлений почему люди из частных домов с ночным тарифами не покупают электроведро, они тянут удлинители с балкона седьмого этажа ) С другой стороны, если бы все умели считать (хотя бы в пределах школьного курса) многие бы вещи совсем не продавались.
Кузя написав:Вопрос быстрой зарядки электрокара пока не имеет решения вне зависимости от спроса. Нормальная зарядка электромобиля занимает около 2 часов (в идеале до 10 часов), заправка авто с бензиновым двигателем несколько минут.
Ерунда. 80% зарядки достигается в пределах 30 мин, этого вполне достаточно. А ночью на ночном тарифе можно и дозарядить до полной - это очень удобно и выгодно.
Если будешь заряжать повышенным током ускоренно за 30 минут, ресурс аккумулятора количества циклов заряд/разряд уменьшится в раза (аккумулятор придется менять чуть ли не каждый год). Да и 30 минут сидеть ждать не есть хорошо. Зарядка авто ночью на ночном тарифе действительно выгодно и был бы идеальным вариантом. Но где найти на всю ночь персональную розетку для всех автомобилистов, у которых нет ни гаража ни частного сектора? Где бы ты заряжал свой электроавтомобиль ночью?
Кузя написав:Зарядка авто ночью на ночном тарифе действительно выгодно и был бы идеальным вариантом. Но где найти на всю ночь персональную розетку для всех автомобилистов, у которых нет ни гаража ни частного сектора? Где бы ты заряжал свой электроавтомобиль ночью?
А вот это уже решение которое элементарно появится как только на него будет спрос. Сама Тесла построила по европе и америке тысячи БЕСПЛАТНЫХ зарядок. И это только начало. Естественно с появлением спроса вырастут как грибы пусть даже платные заправки альтернативных поставщиков - это элементарно, потому что это рынок и это может быть выгодно в конце концов. В общем кремлеботы как бы вы тут не пыжились - очередь только на одну теслу измеряется в 3-4 сотни тысяч предзаказов с внесеным деозитом. Производство пока не поспевает за спросом. И не думайте что эти люди, заработавшие себе на Теслу, глупее вас , отрабатывающих несчастных ольгинских 11,80 деревянных за вброс. Бензоколонкам кирдык как ни крути. Ну и раше, конечно же персональный капут.