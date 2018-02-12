Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...

Додано: Сер 14 лют, 2018 21:10

Кузя написав: Зарядка авто ночью на ночном тарифе действительно выгодно и был бы идеальным вариантом. Но где найти на всю ночь персональную розетку для всех автомобилистов, у которых нет ни гаража ни частного сектора? Где бы ты заряжал свой электроавтомобиль ночью? Зарядка авто ночью на ночном тарифе действительно выгодно и был бы идеальным вариантом. Но где найти на всю ночь персональную розетку для всех автомобилистов, у которых нет ни гаража ни частного сектора? Где бы ты заряжал свой электроавтомобиль ночью?

А вот это уже решение которое элементарно появится как только на него будет спрос. Сама Тесла построила по европе и америке тысячи БЕСПЛАТНЫХ зарядок. И это только начало. Естественно с появлением спроса вырастут как грибы пусть даже платные заправки альтернативных поставщиков - это элементарно, потому что это рынок и это может быть выгодно в конце концов. В общем кремлеботы как бы вы тут не пыжились - очередь только на одну теслу измеряется в 3-4 сотни тысяч предзаказов с внесеным деозитом. Производство пока не поспевает за спросом. И не думайте что эти люди, заработавшие себе на Теслу, глупее вас , отрабатывающих несчастных ольгинских 11,80 деревянных за вброс. Бензоколонкам кирдык как ни крути. Ну и раше, конечно же персональный капут.