Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...

Surfer написав:

Узнаю ольгинские штампы - вброс ради вброса - но что то вы уж больно изголодавшиеся - что вас не кормят совсем уж нынче ? Ну ладно на пару листов капусты я еще подам, но на большее не рассчитывайте.Где заряжать - во первых у кого есть деньги на электромобиль на данном этапе пока дело это еще новое и относительно дорогое , обычно есть и частный дом и гараж. Если вдруг кто то не такой умный и красивый и всего этого у него нет - да хоть через форточку. И кстати я уже отвечал, только вам же ботам все равно что в лоб что по лбу - дай флейм развести ради копеечки - как только возникнет потребность - да сам себе выноску на стоянку сделаю , счетчик зарегистрирую, поставлю. Понравится - дооборудую до полноценой зарядки, со временем начну на ней зарабатывать. В киеве уже есть чистые электрозаправки, несмотря на совсем небольшое количество электромобилей. В дороге , в дальних поездках - при необходимости - в любой частный дом, АЗС к любой розетке обратиться предложить оплатить даже по двойному-тройному тарифу - запросто для дозаправки решение найти можно. Решений можно найти массу. И количество возможностей будет расти лавинообразно со спросом на него, а он уже растет экспоненциально. Так что главной бензоколонке - капут как ни крути.