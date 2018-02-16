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Все більше українців пересідають
на електромобілі: ТОП-3...

Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:42

Процесс пошел - В январе 2018 года в Украину завезли 793 электромобиля, что в 6 раз больше, чем в январе 2017 года. Об этом сообщил и. о. председателя ГФС Мирослав Продан.
avax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:49

  Surfer написав:Узнаю ольгинские штампы - вброс ради вброса - но что то вы уж больно изголодавшиеся - что вас не кормят совсем уж нынче ? Ну ладно на пару листов капусты я еще подам, но на большее не рассчитывайте.

Где заряжать - во первых у кого есть деньги на электромобиль на данном этапе пока дело это еще новое и относительно дорогое , обычно есть и частный дом и гараж. Если вдруг кто то не такой умный и красивый и всего этого у него нет - да хоть через форточку. И кстати я уже отвечал, только вам же ботам все равно что в лоб что по лбу - дай флейм развести ради копеечки - как только возникнет потребность - да сам себе выноску на стоянку сделаю , счетчик зарегистрирую, поставлю. Понравится - дооборудую до полноценой зарядки, со временем начну на ней зарабатывать. В киеве уже есть чистые электрозаправки, несмотря на совсем небольшое количество электромобилей. В дороге , в дальних поездках - при необходимости - в любой частный дом, АЗС к любой розетке обратиться предложить оплатить даже по двойному-тройному тарифу - запросто для дозаправки решение найти можно. Решений можно найти массу. И количество возможностей будет расти лавинообразно со спросом на него, а он уже растет экспоненциально. Так что главной бензоколонке - капут как ни крути.


Интересно, с электроснабжением когда нибудь приходилось работать? Ты когда в форточку свою "Выноску" сделаешь, меня пригласи посмотреть, буду весьма благодарен. Я с удовольствием поучусь у практичных людей. Может на электроавтомобиль и соблазнюсь, а то действительно очень уж бензин дорогой.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:52

Surfer Если электроавтомобиль это круто и выгодно по деньгам, как тебе кажется, то зачем на покупку таких автомобилей вводят всевозможные льготы, налоговые послабления, и другие преференции?


Да не мне это кажется - это ясно всему цивилизованному миру , в отличие от кремлядей которые так трясутся над ускользающим из под их ног "нефтегазовым могуществом". Отказ от импортируемых углеводородных энергоресурсов в нынешние военные для украины времена - залог энергонезависимости страны, снижение давления на курс гривны за счет уменьшения импорта энергоресурсов, и вообще сокращение доли импорта или косвенного импорта конкретно из страны оккупанта - стратегические для Украины задачи. Более того рынок электромобилей - новый , сектор бу еще очень мал а следовательно цены пока относительно высокие. Так что преференции целиком оправданные и стратегически правильные особенно в ракурсе экономический борьбы с окупационной рашистской бензоколонкой, дополнительное отсечение от рашистских рынков, обрубание так сказать щупалец клятой гидре.
В целом же преференции имеют и другие базисные ценности, признанные и практикуемые во всем мире - электромобили это действительно более экологично, целесообразно для любой экономики - запитывать автомобили из возобновляемых (считай бесконечных) источников энергии а не заниматься добычей сырья или вовсе его импортом. Поэтому преференции существуют и в Китае и в Европе для решения насущных вопросов - от экологических до логистических где уже сегодня ДВС серьезно проигрывают конкуренцию в стоимости доставки электротранспорту . То что это выгодно даже для оконечных частных пользователей на нынешних пусть далеко не самых продвинутых батареях - ведь тема находится на старте технологии, доказывают многосоттысячные очереди на еще не произведенные электромобили, чтобы тут не пели дешевые кремлеботы.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:09

Surfer Очень много слов из которых я понял,что нужно купить автомобиль и будет тебе счастье. А еще ветряк, кизяк и солнце идут на смену нефти,газу,и мирному атому.Подскажи правительству Гройсмана не покупать уголь(!!!) у т.н. оккупанта и у бледнолицых братьев. Ведь млрд. долл.можно было потратить на солнечные эл. ст. и электрокары,а не на банальный уголь, топливо 19 столетия.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:53

Re: Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3

ceba написав: А еще ветряк, кизяк и солнце


За ветряк готовьтесь платить. За использование воздушного пространства. За солнечные батареи закон проталкивают.
Интересно получается. Ресурсы принадлежат народу, но за них нужно платить
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:56

  2XL написав:
ceba написав: А еще ветряк, кизяк и солнце


За ветряк готовьтесь платить. За использование воздушного пространства. За солнечные батареи закон проталкивают.
Интересно получается. Ресурсы принадлежат народу, но за них нужно платить


откуда этот бред взяли?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 08:12

2XL Непременно нужно будет платить за ветер ,солнце и кизяк. Ведь в цене бензина 48% это налоги идущие в бюджет государства.В Украине бензина продается 8 млн.тонн в год. Не будет бензина ,налоговые поступления в бюджет нужно будет компенсировать.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:00

  ceba написав:2XL Непременно нужно будет платить за кизяк.

Вряд ли ваши мозги представляют какую-то ценность
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  #<1234
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