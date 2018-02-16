Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:42
Процесс пошел - В январе 2018 года в Украину завезли 793 электромобиля, что в 6 раз больше, чем в январе 2017 года. Об этом сообщил и. о. председателя ГФС Мирослав Продан.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:49
Интересно, с электроснабжением когда нибудь приходилось работать? Ты когда в форточку свою "Выноску" сделаешь, меня пригласи посмотреть, буду весьма благодарен. Я с удовольствием поучусь у практичных людей. Может на электроавтомобиль и соблазнюсь, а то действительно очень уж бензин дорогой.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:52
Да не мне это кажется - это ясно всему цивилизованному миру , в отличие от кремлядей которые так трясутся над ускользающим из под их ног "нефтегазовым могуществом". Отказ от импортируемых углеводородных энергоресурсов в нынешние военные для украины времена - залог энергонезависимости страны, снижение давления на курс гривны за счет уменьшения импорта энергоресурсов, и вообще сокращение доли импорта или косвенного импорта конкретно из страны оккупанта - стратегические для Украины задачи. Более того рынок электромобилей - новый , сектор бу еще очень мал а следовательно цены пока относительно высокие. Так что преференции целиком оправданные и стратегически правильные особенно в ракурсе экономический борьбы с окупационной рашистской бензоколонкой, дополнительное отсечение от рашистских рынков, обрубание так сказать щупалец клятой гидре.
В целом же преференции имеют и другие базисные ценности, признанные и практикуемые во всем мире - электромобили это действительно более экологично, целесообразно для любой экономики - запитывать автомобили из возобновляемых (считай бесконечных) источников энергии а не заниматься добычей сырья или вовсе его импортом. Поэтому преференции существуют и в Китае и в Европе для решения насущных вопросов - от экологических до логистических где уже сегодня ДВС серьезно проигрывают конкуренцию в стоимости доставки электротранспорту . То что это выгодно даже для оконечных частных пользователей на нынешних пусть далеко не самых продвинутых батареях - ведь тема находится на старте технологии, доказывают многосоттысячные очереди на еще не произведенные электромобили, чтобы тут не пели дешевые кремлеботы.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:09
Surfer Очень много слов из которых я понял,что нужно купить автомобиль и будет тебе счастье. А еще ветряк, кизяк и солнце идут на смену нефти,газу,и мирному атому.Подскажи правительству Гройсмана не покупать уголь(!!!) у т.н. оккупанта и у бледнолицых братьев. Ведь млрд. долл.можно было потратить на солнечные эл. ст. и электрокары,а не на банальный уголь, топливо 19 столетия.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:53
Re: Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3
За ветряк готовьтесь платить. За использование воздушного пространства. За солнечные батареи закон проталкивают.
Интересно получается. Ресурсы принадлежат народу, но за них нужно платить
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:56
откуда этот бред взяли?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 17 лют, 2018 08:12
2XL Непременно нужно будет платить за ветер ,солнце и кизяк. Ведь в цене бензина 48% это налоги идущие в бюджет государства.В Украине бензина продается 8 млн.тонн в год. Не будет бензина ,налоговые поступления в бюджет нужно будет компенсировать.
Додано: Суб 17 лют, 2018 10:00
Вряд ли ваши мозги представляют какую-то ценность
главное оружие рашистов - ложь
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