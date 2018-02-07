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У Китаї розроблено безпілотний монорейковий поїзд, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 11:07
Пропонуємо до обговорення:
Китайська CRRC Changchun Railway Vehicles оголосила про успішну розробку безпілотного монорейкового поїзда.
Дивися повний текст У Китаї розроблено безпілотний монорейковий поїзд, що витримує 40-градусний мороз
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Додано: Чет 08 лют, 2018 11:07
40-градусний мороз? Пахне освоєнням просторів Сибіру)))
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