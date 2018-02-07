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Е-декларування в Україні
під загрозою - Ситник

Е-декларування в Україні під загрозою - Ситник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 12:27

Е-декларування в Україні під загрозою - Ситник

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

Дивися повний текст Е-декларування в Україні під загрозою - Ситник.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 12:27

Поставьте кто-то в НАПК Excel.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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