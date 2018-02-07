Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.
Дивися повний текст Е-декларування в Україні під загрозою - Ситник.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 12:27
Е-декларування в Україні під загрозою - Ситник
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Е-декларування в Україні під загрозою - Ситник.
Додано: Чет 08 лют, 2018 12:27
Поставьте кто-то в НАПК Excel.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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