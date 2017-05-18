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Паршин: Удосконалення ВСУ – це постійний процес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лют, 2018 12:40
Пропонуємо до обговорення:
За його словами, під час роботи були вироблені основні аспекти реформ, які пізніше закріпили в «дорожній карті», узгодженій з офісом НАТО в Україні.
Дивися повний текст Паршин: Удосконалення ВСУ – це постійний процес
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Додано: Чет 08 лют, 2018 12:58
... требующий постоянно стопитсот денег.
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