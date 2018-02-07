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Bank of Memories

Bank of Memories
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 12:56

Bank of Memories

Всем привет. Меня зовут Евгений, я один из ТОП-менеджеров инновационного проекта Bank of Memories

Мы ожидаем, что проект после своего выхода станет самой обсуждаемой темой на криптовалютном рынке.

[url]bmcoin.io[/url]- это посадочная страница проекта, который выйдет в свет чуть больше чем через три месяца.

Сейчас проект проходит посевную стадию инвестирования:
- После закрытой встречи венчурных инвесторов, которая состоится послезавтра возможны будут некоторые корректировки.

Finance.ua выбрана нами как площадка для обсуждения всего, что связано с нашим проектом, по-мимо новостной ленты на сайте.

На сегодняшний идея создания Bank of Memories уже принята мировым криптосообществом.
Сергей Латанский - вице-президент компании выступал на прошлой неделе на мировом криптовалютном саммите в Москве с докладом о социальной значимости технологии BlockChain.

P.S:
После того, как сенат США на обсуждении регулирования криптовалютных вопросов недвусмысленно дал понять, что криптовалюта - это мера стоимости, тем самым обозначив ее как альтернативу деньгам, мы поняли, что перед нами открываются неограниченные возможности.

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Kriptolog
 
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