Додано: Чет 08 лют, 2018 12:56 Bank of Memories Bank of Memories



Мы ожидаем, что проект после своего выхода станет самой обсуждаемой темой на криптовалютном рынке.



[url]bmcoin.io[/url]- это посадочная страница проекта, который выйдет в свет чуть больше чем через три месяца.



Сейчас проект проходит посевную стадию инвестирования:

http://gbm-event.date/ - После закрытой встречи венчурных инвесторов, которая состоится послезавтра возможны будут некоторые корректировки.



Finance.ua выбрана нами как площадка для обсуждения всего, что связано с нашим проектом, по-мимо новостной ленты на сайте.



На сегодняшний идея создания Bank of Memories уже принята мировым криптосообществом.

Сергей Латанский - вице-президент компании выступал на прошлой неделе на мировом криптовалютном саммите в Москве с докладом о социальной значимости технологии BlockChain.



P.S:

После того, как сенат США на обсуждении регулирования криптовалютных вопросов недвусмысленно дал понять, что криптовалюта - это мера стоимости, тем самым обозначив ее как альтернативу деньгам, мы поняли, что перед нами открываются неограниченные возможности.



