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Німеччина запідозрила
автовиробників в махінаціях з...

Німеччина запідозрила автовиробників в махінаціях з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 13:02

Німеччина запідозрила автовиробників в махінаціях з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України (ДФС).

Дивися повний текст Німеччина запідозрила автовиробників в махінаціях з автомобілями для України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 13:02

..не совсем понятна связь между "европейскими заводами-производителями" и Б/У тачками на "евробляхах"?!... или те же концерны Даймлер и пр. ""в ответе за весь хлам, что лет 15 уже как должен был быть утилизирован, но... ?!
maestro71
 
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