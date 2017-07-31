Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України (ДФС).
Дивися повний текст Німеччина запідозрила автовиробників в махінаціях з автомобілями для України.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 13:02
Німеччина запідозрила автовиробників в махінаціях з...
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Дивися повний текст Німеччина запідозрила автовиробників в махінаціях з автомобілями для України.
Додано: Чет 08 лют, 2018 13:02
..не совсем понятна связь между "европейскими заводами-производителями" и Б/У тачками на "евробляхах"?!... или те же концерны Даймлер и пр. ""в ответе за весь хлам, что лет 15 уже как должен был быть утилизирован, но... ?!
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