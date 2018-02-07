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Кабмін розкрив зарплату
Гройсмана за рік

Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 13:57

Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр сплатив податків майже на 85 тисяч гривень.

Дивися повний текст Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 13:57

С каких это пор командировочные приравнялись к зарплате?
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Vicont-UA
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:02

смотри пупсик не надорвись.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:07

Бедный Вольдемар тут и на Египет не наскребешь.
vitali_kalinin
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