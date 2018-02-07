Прем'єр-міністр сплатив податків майже на 85 тисяч гривень.
Дивися повний текст Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 13:57
Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік.
Додано: Чет 08 лют, 2018 13:57
С каких это пор командировочные приравнялись к зарплате?
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
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