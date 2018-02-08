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Кабмін розкрив зарплату
Гройсмана за рік

Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 13:57

Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр сплатив податків майже на 85 тисяч гривень.

Дивися повний текст Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 13:57

С каких это пор командировочные приравнялись к зарплате?
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Vicont-UA
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:02

смотри пупсик не надорвись.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:07

Бедный Вольдемар тут и на Египет не наскребешь.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:54

прям бяда... дайте номер карточки - помогу чем смогу
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 15:01

надбавка за интенсивность труда - да у них там у всех эта надбавка, пашут бедные без сна и отдыха :)
deniska
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 15:30

Бедный Гройсман, как заработать на пенсию с такой то зарплатой?!))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:28

А зам министра выписывает 300 000 грн за раз и Гройсману не обидно .....
Где же справеддливость ?!
У Гройсмана коррупции нет ...
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:10

Re: Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік

Что-то как-то маловато платят Гройсману.. Тяжело жить мужику, по лицу видно..
Переживаю за него..
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:22

в предыдущих новостях про зарплаты чиновников очень убедительно обосновали почему чиновникам нельзя платить такую маленькую зарплату (хотя бы тысяч 50-70 в месяц, а лучше 100-300 тыс.). Здесь же 22 тыс., получается он либо святой, либо коррупционер (если по воде пройти не сможет, значит...).
antifox2014
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