Прем'єр-міністр сплатив податків майже на 85 тисяч гривень.
Дивися повний текст Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 13:57
Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік.
Додано: Чет 08 лют, 2018 13:57
С каких это пор командировочные приравнялись к зарплате?
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Додано: Чет 08 лют, 2018 15:01
надбавка за интенсивность труда - да у них там у всех эта надбавка, пашут бедные без сна и отдыха :)
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:28
А зам министра выписывает 300 000 грн за раз и Гройсману не обидно .....
Где же справеддливость ?!
У Гройсмана коррупции нет ...
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:10
Re: Кабмін розкрив зарплату Гройсмана за рік
Что-то как-то маловато платят Гройсману.. Тяжело жить мужику, по лицу видно..
Переживаю за него..
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:22
в предыдущих новостях про зарплаты чиновников очень убедительно обосновали почему чиновникам нельзя платить такую маленькую зарплату (хотя бы тысяч 50-70 в месяц, а лучше 100-300 тыс.). Здесь же 22 тыс., получается он либо святой, либо коррупционер (если по воде пройти не сможет, значит...).
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