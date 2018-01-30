Банк розвитку "уважно розглядає" технологію блокчейн.
Дивися повний текст Світовий банк: криптовалюти схожі на "піраміди".
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Додано: Чет 08 лют, 2018 13:58
Світовий банк: криптовалюти схожі на "піраміди"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк: криптовалюти схожі на "піраміди".
Додано: Чет 08 лют, 2018 13:58
Уже пора б создать институт по изучению криптовалют, выделять на его финансирование миллионы долларов, содержать штат экспертов и аналитиков. Леню Голубкова сделать директором института.
Все в лучших традициях.
Так скоро дойдет и до создания института дерьма - выдвигать теории, подтверждать и обсуждать, писать диссертации в стиле "А все ли то дерьмо, что воняет..."
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