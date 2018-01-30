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Світовий банк: криптовалюти
схожі на "піраміди"

Світовий банк: криптовалюти схожі на "піраміди"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 13:58

Світовий банк: криптовалюти схожі на "піраміди"

Пропонуємо до обговорення:
Банк розвитку "уважно розглядає" технологію блокчейн.

Дивися повний текст Світовий банк: криптовалюти схожі на "піраміди".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 13:58

Уже пора б создать институт по изучению криптовалют, выделять на его финансирование миллионы долларов, содержать штат экспертов и аналитиков. Леню Голубкова сделать директором института.
Все в лучших традициях.
Так скоро дойдет и до создания института дерьма - выдвигать теории, подтверждать и обсуждать, писать диссертации в стиле "А все ли то дерьмо, что воняет..."
siriys
 
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