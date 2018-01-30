Додано: Чет 08 лют, 2018 16:34

Если, вооружившись конспирологической теорией, предположить, что есть некая группа, заинтересованная в создании способа расчетов, минуя официальные валюты и банковскую систему, но и не возясь с наличкой, то вполне можно представить, что эта группа вложилась на старте в раскрутку криптовалют и создание криптопсихоза, чтобы как модно больше "хомячков" включилось в эту гонку. И до тех пор, пока она будет продолжаться, пирамида будет служить целям своих создателей.

Собственно говоря, и любая государственная валюта имеет ценность только до тех пор, пока все верят, что она имеет такую ценность. Как только веря теряется, все бегут обменивать ее на другой эквивалент стоимости, что мы и видели по колебаниям в паре гривня/доллар в самые критические периоды нашего государства. Беда крипты только в том, что она не обеспечена ВООБЩЕ НИЧЕМ.