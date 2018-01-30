Банк розвитку "уважно розглядає" технологію блокчейн.
Дивися повний текст Світовий банк: криптовалюти схожі на "піраміди".
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Додано: Чет 08 лют, 2018 13:58
Світовий банк: криптовалюти схожі на "піраміди"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк: криптовалюти схожі на "піраміди".
Додано: Чет 08 лют, 2018 13:58
Уже пора б создать институт по изучению криптовалют, выделять на его финансирование миллионы долларов, содержать штат экспертов и аналитиков. Леню Голубкова сделать директором института.
Все в лучших традициях.
Так скоро дойдет и до создания института дерьма - выдвигать теории, подтверждать и обсуждать, писать диссертации в стиле "А все ли то дерьмо, что воняет..."
Додано: Чет 08 лют, 2018 15:25
Как блокчейн работает - это понятно, а вот как могут стоить генерируемые блоки цифрового шлака (эти самые коины) реальных денег - вот это непонятно.
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:23
Как-как? Созданием через соц-сети и прессу секты адептов крипты с последующим разгоном рынка. Любой актив стоит столько, сколько за него готовы платить. И чем больше людей, готовых платить больше, тем выше цена. И наоборот. Это кейс из психологии масс.
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:34
Если, вооружившись конспирологической теорией, предположить, что есть некая группа, заинтересованная в создании способа расчетов, минуя официальные валюты и банковскую систему, но и не возясь с наличкой, то вполне можно представить, что эта группа вложилась на старте в раскрутку криптовалют и создание криптопсихоза, чтобы как модно больше "хомячков" включилось в эту гонку. И до тех пор, пока она будет продолжаться, пирамида будет служить целям своих создателей.
Собственно говоря, и любая государственная валюта имеет ценность только до тех пор, пока все верят, что она имеет такую ценность. Как только веря теряется, все бегут обменивать ее на другой эквивалент стоимости, что мы и видели по колебаниям в паре гривня/доллар в самые критические периоды нашего государства. Беда крипты только в том, что она не обеспечена ВООБЩЕ НИЧЕМ.
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:13
Интересное мнение от главы организации, которая сама 'не известно, как работает'.
Напомню, что ВБ не решил ни одной 'задачи тысячелетия', ради которых и существует - преодоление голода и нищеты, ликвидация детской смертностия ВИЧ/СПИД, малярии всеобщее начальное образование и равенство полов.
Блокчейн и прилагаемые к нему криптовалюты - пока тоже не решили. Однако эти революционные технологии позволяют избавить общество от ненужной инфраструктуры в виде национальных банков, коммерческих банков, большей части государственных услуг и структур, включая создателей и держателей реестров, исполнителей, прокуроров, судей, государственных менеджеров разных уровней и много чего другого.
И если эту всю машину сравнить с расходами на функционирование блокчейн систем (электроэнергия и вычислительное железо), то мы получим радикальную экономию на поддержку ключевых процессов, необходимых для жизни общества, которую можно будет направить на решение тех задач, с которымм ВБ не справляется...
Критики блокчейна сегодня похожи на инквизицию и представляются жалкими борцами с прогрессом
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:23
siriys
Отличная мысль. Вы представляете, сколько можно было бы (в условиях Украины) наплодить академиков-профессоров из чад и крестников депутатов, судей и прочих белых господ? Чтобы потом, как и положено тем, кто в нашей стране "равнее" других, платить им по 25к пенсии (при том, что максимальная - 10к, но они сверх закона, или как там суды насчет судей решили)
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:33
А можно узнать как блокчейн может заменить реестры, госуслуги, банки? Вот именно заменить.
А сторонники (в большинстве своем) похожи на бездумных сектантов.
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