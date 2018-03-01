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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:53
Detractoris "Критики блокчейна" люди несчастные. В 2013ом закупились по 800 а потом всё слили все по 200, поэтому им до сих пор пирамиды мерещатся. Правильнее всего не обращать на их батхёрт внимания.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:49
Додано: Сер 14 лют, 2018 13:28
Imp и много в 2013 битка купили? и почем 800 или 600? а продали почем 300 или 200?
Додано: Сер 07 бер, 2018 04:13
Re: Світовий банк: криптовалюти схожі на
я кстати покупал в августе по 3-4к. забил болт где-то или до 2020 или пока не станет по 100к. вот эти все скачки туда-сюда просто игнорю. по сути вообще воспринимаю как ставку на андердога с больним кэфом, т.е готов все потерять если обнулится.
а как известно, настоящий самурай не боится смерти потому что представляет себя уже мертвым ))
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