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Світовий банк: криптовалюти
схожі на "піраміди"

Світовий банк: криптовалюти схожі на "піраміди"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:53

Detractoris "Критики блокчейна" люди несчастные. В 2013ом закупились по 800 а потом всё слили все по 200, поэтому им до сих пор пирамиды мерещатся. Правильнее всего не обращать на их батхёрт внимания.
adikali
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:49

  adikali написав:Detractoris "Критики блокчейна" люди несчастные. В 2013ом закупились по 800 а потом всё слили все по 200, поэтому им до сих пор пирамиды мерещатся. Правильнее всего не обращать на их батхёрт внимания.

Прямо слышу голоса десятников и сотников печальноизвестной МММ. Один в один.
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 13:28

Imp и много в 2013 битка купили? и почем 800 или 600? а продали почем 300 или 200?
adikali
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 04:13

Re: Світовий банк: криптовалюти схожі на

я кстати покупал в августе по 3-4к. забил болт где-то или до 2020 или пока не станет по 100к. вот эти все скачки туда-сюда просто игнорю. по сути вообще воспринимаю как ставку на андердога с больним кэфом, т.е готов все потерять если обнулится.
а как известно, настоящий самурай не боится смерти потому что представляет себя уже мертвым ))
galex
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:17

  adikali написав:Imp и много в 2013 битка купили? и почем 800 или 600? а продали почем 300 или 200?

Ни одного. Не имею привычки пытаться разбогатеть здесь и сейчас на халяву. Понимаю, что поставив все на красное - можно выиграть, но не забываю и о том, что можно все потерять.
Imp
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:53

Imp Странно... те кто биток не покупают, статьи про него не читают и не каментят им это просто неинтересно. Что то тут не так...
adikali
 
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