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В Україну зайде новий
арабський перевізник - Омелян

В Україну зайде новий арабський перевізник - Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:00

В Україну зайде новий арабський перевізник - Омелян

Пропонуємо до обговорення:
В Україні може з'явитися ще один топовий арабський перевізник, який здійснюватиме польоти в Азію з регіональних українських аеропортів.

Дивися повний текст В Україну зайде новий арабський перевізник - Омелян.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:00

С "Ryanair" он уже договорился...
https://daily.rbc.ua/rus/show/ryanair-zamanivayut-skidkami-pridumal-borispol-1518037964.html
Radon
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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