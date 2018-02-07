В Україні може з'явитися ще один топовий арабський перевізник, який здійснюватиме польоти в Азію з регіональних українських аеропортів.
Дивися повний текст В Україну зайде новий арабський перевізник - Омелян.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 14:00
В Україну зайде новий арабський перевізник - Омелян
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну зайде новий арабський перевізник - Омелян.
Додано: Чет 08 лют, 2018 14:00
С "Ryanair" он уже договорился...
https://daily.rbc.ua/rus/show/ryanair-zamanivayut-skidkami-pridumal-borispol-1518037964.html
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