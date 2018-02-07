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Кабмін змінив принцип надання
допомоги одиноким матерям

Кабмін змінив принцип надання допомоги одиноким матерям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:05

Кабмін змінив принцип надання допомоги одиноким матерям

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні зміни закріплені рішенням Кабміну №41 від 25 січня.

Дивися повний текст Кабмін змінив принцип надання допомоги одиноким матерям.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:05

а если им вообще не платить тогда может меньше будут рожать остербайтеров.
alekc_sizov
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