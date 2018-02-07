Відповідні зміни закріплені рішенням Кабміну №41 від 25 січня.
Дивися повний текст Кабмін змінив принцип надання допомоги одиноким матерям.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 14:05
Кабмін змінив принцип надання допомоги одиноким матерям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін змінив принцип надання допомоги одиноким матерям.
Додано: Чет 08 лют, 2018 14:05
а если им вообще не платить тогда может меньше будут рожать остербайтеров.
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