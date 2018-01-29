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Американська Oracle посилила
санкції проти нафтогазового...

Американська Oracle посилила санкції проти нафтогазового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:06

Американська Oracle посилила санкції проти нафтогазового...

Пропонуємо до обговорення:
Американська корпорація Oracle посилила умови надання своїх продуктів (програмного забезпечення) і послуг для російських клієнтів, що працюють в нафтогазовому секторі, і включених у санкційний список США, пише "Комерсант" з посиланням на лист компанії від 12 січня поточного року.

Дивися повний текст Американська Oracle посилила санкції проти нафтогазового сектору РФ.
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