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Американська Oracle посилила санкції проти нафтогазового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 14:06
Пропонуємо до обговорення:
Американська корпорація Oracle посилила умови надання своїх продуктів (програмного забезпечення) і послуг для російських клієнтів, що працюють в нафтогазовому секторі, і включених у санкційний список США, пише "Комерсант" з посиланням на лист компанії від 12 січня поточного року.
Дивися повний текст Американська Oracle посилила санкції проти нафтогазового сектору РФ
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