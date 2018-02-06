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Омелян розповів, як прискорити
прихід Ryanair до України

Омелян розповів, як прискорити прихід Ryanair до України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:10

Омелян розповів, як прискорити прихід Ryanair до України

Пропонуємо до обговорення:
Міністр запевняє, що європейський лоукостер вийде на український ринок вже цього року.

Дивися повний текст Омелян розповів, як прискорити прихід Ryanair до України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:10

Боже когда же в больницу закроют это го умалишенного или некомпетентного.
lavidenko
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:13

  lavidenko написав:Боже когда же в больницу закроют это го умалишенного или некомпетентного.

Низзя. Сдается мне телемедицина тут бессильна, а другой скоро не будет.
vitali_kalinin
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