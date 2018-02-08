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Кабмін створить робочу
групу для націоналізації...

Кабмін створить робочу групу для націоналізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 15:45

Кабмін створить робочу групу для націоналізації...

Пропонуємо до обговорення:
Ініціатива зі створення групи виходила від Фонду держмайна (ФДМ) України.

Дивися повний текст Кабмін створить робочу групу для націоналізації "Укртелекому".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 15:45

Это клоунада, никто не будет ничего национализировать. Киевэнерго уже собирались, в итоге отдали ахметке еще и остальную часть.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:37

Свежо придание, да верится с трудом.

Ахметов всегда умел договариваться с любой властью, потому что любая власть любит деньги в чемоданах, или на своих швейцарских (панамских - не суть) счетах.

Пока что государство закрывало глаза на нарушения большей части приватизационных обязательств Укртелекома, особенно в части стоимости услуг - все запросы на повышение услуг удовлетворяются.

По счастью, Укртелеком - монополист с гораздо меньшим влиянием на рынок (благодаря мобильным операторам), чем, например ДТЭК. Поэтому ущерб, наносимый потребителям услуг фиксированной связи не такой значительный, как, например, потребителям тепла и электроэнергии (известные схемы угля из Роттердама и газа прямиком с немецкого хаба).

Да и сама идея национализации, будь она не танцами с бубном, а реальным намерением, вряд ли представляет интерес государству. Наиболее эффективным способом (опять же - при искренних намерениях) было бы требование к Ринату доплатить в бюджет. Но даже звучит неправдоподобно и смешно!
Detractoris
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:07

  hxbbgaf написав:Это клоунада, никто не будет ничего национализировать. Киевэнерго уже собирались, в итоге отдали ахметке еще и остальную часть.

НИКТО Киевэнерго даже не собирался национализировать! Не пиши тут ерунды! Предприятие в концессии, договор о которой был продлен до весны 2018 года. Т.е., эта история не имеет даже тени аллюзии на ситуацию с Укртелекомом, по которому идут судебные процессы о невыполнении обязательств, выдвинутых государством при приватизации.

  Detractoris написав:Свежо придание, да верится с трудом.

Ахметов всегда умел договариваться с любой властью, потому что любая власть любит деньги в чемоданах, или на своих швейцарских (панамских - не суть) счетах.
БЛА-БЛА-БЛА
Да и сама идея национализации, будь она не танцами с бубном, а реальным намерением, вряд ли представляет интерес государству. Наиболее эффективным способом (опять же - при искренних намерениях) было бы требование к Ринату доплатить в бюджет. Но даже звучит неправдоподобно и смешно!

Пустословие! Цифры и факты давай!!!
А если не пустыми словами, то долговые обязательства Укртелекома суд передал ДТЕКу, что говорит о том, что ты либо по незнанию, либо злонамеренно искажаешь факты!!
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:28

По-хорошему, глядя на результаты хозяйствования Ахметова в Укртелекоме, правильное название статьи должно звучать так: "...собрались национализировать останки Укртелекома". Причем я не понимаю, зачем государству смердящий труп. Тут прав, конечно, Detractoris, написавший, что государству надо бы с Ахметова ха "эффективный менеджмент" денег сбить, но все понимают, что этого не будет. А что государство у нас мастер "отбирать" у бизнеса умирающие "активы" типа Привата, мы и так в курсе
max_us_ua
 
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