Ініціатива зі створення групи виходила від Фонду держмайна (ФДМ) України.
Дивися повний текст Кабмін створить робочу групу для націоналізації "Укртелекому".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лют, 2018 15:45
Кабмін створить робочу групу для націоналізації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін створить робочу групу для націоналізації "Укртелекому".
Додано: Чет 08 лют, 2018 15:45
Это клоунада, никто не будет ничего национализировать. Киевэнерго уже собирались, в итоге отдали ахметке еще и остальную часть.
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:37
Свежо придание, да верится с трудом.
Ахметов всегда умел договариваться с любой властью, потому что любая власть любит деньги в чемоданах, или на своих швейцарских (панамских - не суть) счетах.
Пока что государство закрывало глаза на нарушения большей части приватизационных обязательств Укртелекома, особенно в части стоимости услуг - все запросы на повышение услуг удовлетворяются.
По счастью, Укртелеком - монополист с гораздо меньшим влиянием на рынок (благодаря мобильным операторам), чем, например ДТЭК. Поэтому ущерб, наносимый потребителям услуг фиксированной связи не такой значительный, как, например, потребителям тепла и электроэнергии (известные схемы угля из Роттердама и газа прямиком с немецкого хаба).
Да и сама идея национализации, будь она не танцами с бубном, а реальным намерением, вряд ли представляет интерес государству. Наиболее эффективным способом (опять же - при искренних намерениях) было бы требование к Ринату доплатить в бюджет. Но даже звучит неправдоподобно и смешно!
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:07
НИКТО Киевэнерго даже не собирался национализировать! Не пиши тут ерунды! Предприятие в концессии, договор о которой был продлен до весны 2018 года. Т.е., эта история не имеет даже тени аллюзии на ситуацию с Укртелекомом, по которому идут судебные процессы о невыполнении обязательств, выдвинутых государством при приватизации.
Пустословие! Цифры и факты давай!!!
А если не пустыми словами, то долговые обязательства Укртелекома суд передал ДТЕКу, что говорит о том, что ты либо по незнанию, либо злонамеренно искажаешь факты!!
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:28
По-хорошему, глядя на результаты хозяйствования Ахметова в Укртелекоме, правильное название статьи должно звучать так: "...собрались национализировать останки Укртелекома". Причем я не понимаю, зачем государству смердящий труп. Тут прав, конечно, Detractoris, написавший, что государству надо бы с Ахметова ха "эффективный менеджмент" денег сбить, но все понимают, что этого не будет. А что государство у нас мастер "отбирать" у бизнеса умирающие "активы" типа Привата, мы и так в курсе
реклама
|