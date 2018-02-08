Кабмін створить робочу групу для націоналізації...

Додано: Чет 08 лют, 2018 16:37

Свежо придание, да верится с трудом.



Ахметов всегда умел договариваться с любой властью, потому что любая власть любит деньги в чемоданах, или на своих швейцарских (панамских - не суть) счетах.



Пока что государство закрывало глаза на нарушения большей части приватизационных обязательств Укртелекома, особенно в части стоимости услуг - все запросы на повышение услуг удовлетворяются.



По счастью, Укртелеком - монополист с гораздо меньшим влиянием на рынок (благодаря мобильным операторам), чем, например ДТЭК. Поэтому ущерб, наносимый потребителям услуг фиксированной связи не такой значительный, как, например, потребителям тепла и электроэнергии (известные схемы угля из Роттердама и газа прямиком с немецкого хаба).



Да и сама идея национализации, будь она не танцами с бубном, а реальным намерением, вряд ли представляет интерес государству. Наиболее эффективным способом (опять же - при искренних намерениях) было бы требование к Ринату доплатить в бюджет. Но даже звучит неправдоподобно и смешно!