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ФГВФО хоче підвищення
гарантованої суми відшкодування...

ФГВФО хоче підвищення гарантованої суми відшкодування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 15:48

ФГВФО хоче підвищення гарантованої суми відшкодування...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб буде ініціювати підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів.

Дивися повний текст ФГВФО хоче підвищення гарантованої суми відшкодування депозитів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 15:49

Давно пора!Государство от этого только выиграет.
eldoraddovs6
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:24

Re: ФГВФО хоче підвищення гарантованої суми відшкодування...

раньше раз в 2-4 года повышали. С последнего повышения прошло уже 6 лет. Курс гривны изменился в 3-4 раза , а они только на конец года с предложением хотят выступить.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:54

Зачесались... Решение уже "на позавчера". Но лучше поздно, чем никогда!
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:48

Короче загон лохов начинается задолго до выборов,что бы было,что паковать в чемоданы,перед свалом в места обетованные,вы несите буратины и побольше,а мы повысим.
osya1964
 
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