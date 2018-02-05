Фонд гарантування вкладів фізичних осіб буде ініціювати підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів.
Дивися повний текст ФГВФО хоче підвищення гарантованої суми відшкодування депозитів.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 15:48
ФГВФО хоче підвищення гарантованої суми відшкодування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО хоче підвищення гарантованої суми відшкодування депозитів.
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:24
Re: ФГВФО хоче підвищення гарантованої суми відшкодування...
раньше раз в 2-4 года повышали. С последнего повышения прошло уже 6 лет. Курс гривны изменился в 3-4 раза , а они только на конец года с предложением хотят выступить.
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:54
Зачесались... Решение уже "на позавчера". Но лучше поздно, чем никогда!
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:48
Короче загон лохов начинается задолго до выборов,что бы было,что паковать в чемоданы,перед свалом в места обетованные,вы несите буратины и побольше,а мы повысим.
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