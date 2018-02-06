ПриватБанк заробив 23 млрд грн збитку

Додано: Чет 08 лют, 2018 17:39

Detractoris



Если честно, то нецелевое использование средств внутри Привата имело фантастические масштабы даже в мелочах. Я работал в Привате в 2014-м, у меня некоторые вещи заставляли волосы дыбом вставать - и это из тех мелочей, которые я видел. Банк, помимо того, что им вертел топ-менеджмент, как хотел в интересах владельцев, уже тогда был поражен болезнью размеров. Во времена его очень активного роста в среднее звено управления попала масса очень ограниченных людей. Например, я знаю руководителя немаленького "куста" в городе-миллионнике в валютным кредитом на недвигу. В январе-феврале мои знакомые, в т. ч. не имевшие высшего образования, уходили из валюты, обналичивали кредитные карты - и уходили в валюту. А упомянутый руководитель, как у тумане, - "все нормально", "все будет в порядке". Эти же люди, став управленцами, вместо наращивания качества операций банка были вынуждены поддерживать недальновидную политику банка по "количеству" операций, в результате масса менеджеров (особенно от корпоративного сектора) оплачивались очень даже неплохо за имитацию бурной деятельности. Не думаю, что сейчас там что-то принципиально изменилось...