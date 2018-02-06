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ПриватБанк заробив
23 млрд грн збитку

ПриватБанк заробив 23 млрд грн збитку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:05

ПриватБанк заробив 23 млрд грн збитку

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк в 2017 году получил убыток в размере 22,966 млрд грн.

Дивися повний текст ПриватБанк заробив 23 млрд грн збитку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:05

"Другие расходы" прям как в мультике про Алешу Поповича. Другими словами украдено 23млрд а всего 176. Похвастались достижениями.
dima482
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:48

  dima482 написав:"Другие расходы" прям как в мультике про Алешу Поповича. Другими словами украдено 23млрд а всего 176. Похвастались достижениями.

Думаю, что вы несправедливы.

В административных расходах сидит вся инфраструктура, которая у Приватбанка является крупнейший - сети отделений, банкоматов, терминалов и прочего.

Убыток в 23 млрд гривен при дополнительном резервировании на 20 млрд гривен - не самый плохой результат.

Это значит, что операционные убытки, не связанные с качеством активов, находятся в пределах 3 млрд грн, или 7% от вала доходов.

К тому же, объемы резервов сами по себе вызывают вопросы - аудит PwC не показал драматики в отличие от аудита НБУ.

Кому я больше верю - безусловно, международной аудиторской группе с безупречной репутацией, не замазанной ни в одном корпоративном скандале. В отличие от руководства НБУ, за период которого нац. валюта обесценилась более, чем вдвое, а с рынка были силовыми методами выдворены более 100 банков.

Вероятнее всего, что доп резервы прикрывают совместную аферу руководства НБУ и банка по нецелевому использованию средств на рекапитализацию, полученных в 2014-2015 гг.
Detractoris
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:31

>>>dima482
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anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:39

Detractoris

Если честно, то нецелевое использование средств внутри Привата имело фантастические масштабы даже в мелочах. Я работал в Привате в 2014-м, у меня некоторые вещи заставляли волосы дыбом вставать - и это из тех мелочей, которые я видел. Банк, помимо того, что им вертел топ-менеджмент, как хотел в интересах владельцев, уже тогда был поражен болезнью размеров. Во времена его очень активного роста в среднее звено управления попала масса очень ограниченных людей. Например, я знаю руководителя немаленького "куста" в городе-миллионнике в валютным кредитом на недвигу. В январе-феврале мои знакомые, в т. ч. не имевшие высшего образования, уходили из валюты, обналичивали кредитные карты - и уходили в валюту. А упомянутый руководитель, как у тумане, - "все нормально", "все будет в порядке". Эти же люди, став управленцами, вместо наращивания качества операций банка были вынуждены поддерживать недальновидную политику банка по "количеству" операций, в результате масса менеджеров (особенно от корпоративного сектора) оплачивались очень даже неплохо за имитацию бурной деятельности. Не думаю, что сейчас там что-то принципиально изменилось...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:54

  max_us_ua написав:Detractoris

Если честно, то нецелевое использование средств внутри Привата имело фантастические масштабы даже в мелочах. Я работал в Привате в 2014-м, у меня некоторые вещи заставляли волосы дыбом вставать - и это из тех мелочей, которые я видел. Банк, помимо того, что им вертел топ-менеджмент, как хотел в интересах владельцев, уже тогда был поражен болезнью размеров. Во времена его очень активного роста в среднее звено управления попала масса очень ограниченных людей. Например, я знаю руководителя немаленького "куста" в городе-миллионнике в валютным кредитом на недвигу. В январе-феврале мои знакомые, в т. ч. не имевшие высшего образования, уходили из валюты, обналичивали кредитные карты - и уходили в валюту. А упомянутый руководитель, как у тумане, - "все нормально", "все будет в порядке". Эти же люди, став управленцами, вместо наращивания качества операций банка были вынуждены поддерживать недальновидную политику банка по "количеству" операций, в результате масса менеджеров (особенно от корпоративного сектора) оплачивались очень даже неплохо за имитацию бурной деятельности. Не думаю, что сейчас там что-то принципиально изменилось...


А в других банках разве по-другому?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:02

Классно Приват "зарабатывает".
Мастера заголовка :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:48

  max_us_ua написав:Detractoris

Если честно, то нецелевое использование средств внутри Привата имело фантастические масштабы даже в мелочах. Я работал в Привате в 2014-м, у меня некоторые вещи заставляли волосы дыбом вставать - и это из тех мелочей, которые я видел. Банк, помимо того, что им вертел топ-менеджмент, как хотел в интересах владельцев, уже тогда был поражен болезнью размеров. Во времена его очень активного роста в среднее звено управления попала масса очень ограниченных людей. Например, я знаю руководителя немаленького "куста" в городе-миллионнике в валютным кредитом на недвигу. В январе-феврале мои знакомые, в т. ч. не имевшие высшего образования, уходили из валюты, обналичивали кредитные карты - и уходили в валюту. А упомянутый руководитель, как у тумане, - "все нормально", "все будет в порядке". Эти же люди, став управленцами, вместо наращивания качества операций банка были вынуждены поддерживать недальновидную политику банка по "количеству" операций, в результате масса менеджеров (особенно от корпоративного сектора) оплачивались очень даже неплохо за имитацию бурной деятельности. Не думаю, что сейчас там что-то принципиально изменилось...


Спасибо за информацию! Я не инсайдер, наблюдаю со стороны. Я написал, поскольку вижу обоюдную ответственность руководства банка и страны за сложившуюся ситуацию.

Увы, понесли же эту ответственность ни одни, и не другие, а мы с вами - мы все заплатили и еще заплатим инфляционный налог за "спасение" Привата путем эмиссии 150 млрд гривен!
Detractoris
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:00

Re: ПриватБанк заробив 23 млрд грн збитку

Приват міг би добавити на титульний сайт позицію статистика-збитки
ПриватБанк -22,966 мільярда гривень
№2 -7,656
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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