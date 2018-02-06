ПриватБанк в 2017 году получил убыток в размере 22,966 млрд грн.
Дивися повний текст ПриватБанк заробив 23 млрд грн збитку.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 16:05
ПриватБанк заробив 23 млрд грн збитку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк заробив 23 млрд грн збитку.
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:05
"Другие расходы" прям как в мультике про Алешу Поповича. Другими словами украдено 23млрд а всего 176. Похвастались достижениями.
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:48
Думаю, что вы несправедливы.
В административных расходах сидит вся инфраструктура, которая у Приватбанка является крупнейший - сети отделений, банкоматов, терминалов и прочего.
Убыток в 23 млрд гривен при дополнительном резервировании на 20 млрд гривен - не самый плохой результат.
Это значит, что операционные убытки, не связанные с качеством активов, находятся в пределах 3 млрд грн, или 7% от вала доходов.
К тому же, объемы резервов сами по себе вызывают вопросы - аудит PwC не показал драматики в отличие от аудита НБУ.
Кому я больше верю - безусловно, международной аудиторской группе с безупречной репутацией, не замазанной ни в одном корпоративном скандале. В отличие от руководства НБУ, за период которого нац. валюта обесценилась более, чем вдвое, а с рынка были силовыми методами выдворены более 100 банков.
Вероятнее всего, что доп резервы прикрывают совместную аферу руководства НБУ и банка по нецелевому использованию средств на рекапитализацию, полученных в 2014-2015 гг.
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:39
Detractoris
Если честно, то нецелевое использование средств внутри Привата имело фантастические масштабы даже в мелочах. Я работал в Привате в 2014-м, у меня некоторые вещи заставляли волосы дыбом вставать - и это из тех мелочей, которые я видел. Банк, помимо того, что им вертел топ-менеджмент, как хотел в интересах владельцев, уже тогда был поражен болезнью размеров. Во времена его очень активного роста в среднее звено управления попала масса очень ограниченных людей. Например, я знаю руководителя немаленького "куста" в городе-миллионнике в валютным кредитом на недвигу. В январе-феврале мои знакомые, в т. ч. не имевшие высшего образования, уходили из валюты, обналичивали кредитные карты - и уходили в валюту. А упомянутый руководитель, как у тумане, - "все нормально", "все будет в порядке". Эти же люди, став управленцами, вместо наращивания качества операций банка были вынуждены поддерживать недальновидную политику банка по "количеству" операций, в результате масса менеджеров (особенно от корпоративного сектора) оплачивались очень даже неплохо за имитацию бурной деятельности. Не думаю, что сейчас там что-то принципиально изменилось...
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:54
А в других банках разве по-другому?
back in USSR
Додано: Чет 08 лют, 2018 19:48
Спасибо за информацию! Я не инсайдер, наблюдаю со стороны. Я написал, поскольку вижу обоюдную ответственность руководства банка и страны за сложившуюся ситуацию.
Увы, понесли же эту ответственность ни одни, и не другие, а мы с вами - мы все заплатили и еще заплатим инфляционный налог за "спасение" Привата путем эмиссии 150 млрд гривен!
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:00
Re: ПриватБанк заробив 23 млрд грн збитку
Приват міг би добавити на титульний сайт позицію статистика-збитки
ПриватБанк -22,966 мільярда гривень
№2 -7,656
Не так добре з грошима, як погано без них.
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