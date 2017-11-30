Міністерство інфраструктури України вважає можливою передачу на баланс Києва Залізнично-автомобільного моста через Дніпро в столиці тільки після закінчення його добудови.
Дивися повний текст Мінінфраструктури вирішує долю Дарницького моста.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 16:23
Мінінфраструктури вирішує долю Дарницького моста
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Дивися повний текст Мінінфраструктури вирішує долю Дарницького моста.
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:23
Укрзализныце интересны только железнодорожные пути, которые она уже эксплуатирует. Это значит, что автомобильную развязку они будут саботировать до тех пор, пока к ним не применят крайние меры.
Уже бы передали на баланс города и там бы хоть понятно было с кого требовать - Кличко. Короче, в ближайшие годы можно про развязку забыть.
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