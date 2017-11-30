RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінінфраструктури вирішує
долю Дарницького моста

Мінінфраструктури вирішує долю Дарницького моста
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:23

Мінінфраструктури вирішує долю Дарницького моста

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України вважає можливою передачу на баланс Києва Залізнично-автомобільного моста через Дніпро в столиці тільки після закінчення його добудови.

Дивися повний текст Мінінфраструктури вирішує долю Дарницького моста.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79960
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:23

Укрзализныце интересны только железнодорожные пути, которые она уже эксплуатирует. Это значит, что автомобильную развязку они будут саботировать до тех пор, пока к ним не применят крайние меры.

Уже бы передали на баланс города и там бы хоть понятно было с кого требовать - Кличко. Короче, в ближайшие годы можно про развязку забыть.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2213
З нами з: 30.11.15
Подякував: 984 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Karp і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман розповів про долю авто з "єврономерами"
R2 » П'ят 19 січ, 2018 09:49
2 229
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 10:24
IndexForex
РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими...
R2 » П'ят 29 гру, 2017 12:22
9 1225
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 20:02
myshapiton
Посол США: будівництво Керченського моста обмежує...
R2 » Сер 29 лис, 2017 11:54
5 378
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 13:38
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52870)
08.02.2018 21:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.