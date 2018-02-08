На думку фахівця, середня роздрібна вартість бензину марки А-95 може знизитися.
Дивися повний текст Експерт розповів, коли в Україні чекати спаду цін на бензин.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 16:25
Експерт розповів, коли в Україні чекати спаду цін на бензин
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Дивися повний текст Експерт розповів, коли в Україні чекати спаду цін на бензин.
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:25
вот это чипидрисы, долар на 2 грн подешевел, котировки на нефть вниз пошли, а ОНО нам рассказывает о возможном подешевлении на 70 коп.
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:08
Во-первых ,кто ему платит ,тем он и играет. Во-вторых, у нас ,операторы, закупают бензин -только ,когда высокий курс на нее и гривна упала к доллару. Уже привыкнуть можно, к таким обьяснениям.
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:33
Доки не закуплять паливо по нижчим цінам, ніхто ціну не знижуватиме...)
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