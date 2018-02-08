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Експерт розповів, коли в Україні
чекати спаду цін на бензин

Експерт розповів, коли в Україні чекати спаду цін на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:25

Експерт розповів, коли в Україні чекати спаду цін на бензин

Пропонуємо до обговорення:
На думку фахівця, середня роздрібна вартість бензину марки А-95 може знизитися.

Дивися повний текст Експерт розповів, коли в Україні чекати спаду цін на бензин.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:25

вот это чипидрисы, долар на 2 грн подешевел, котировки на нефть вниз пошли, а ОНО нам рассказывает о возможном подешевлении на 70 коп.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:08

  Rainbow написав:вот это чипидрисы, долар на 2 грн подешевел, котировки на нефть вниз пошли, а ОНО нам рассказывает о возможном подешевлении на 70 коп.

Во-первых ,кто ему платит ,тем он и играет. Во-вторых, у нас ,операторы, закупают бензин -только ,когда высокий курс на нее и гривна упала к доллару. Уже привыкнуть можно, к таким обьяснениям.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:33

Доки не закуплять паливо по нижчим цінам, ніхто ціну не знижуватиме...)
alextkachev86
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:21

Будет только дорожать
papazina
 
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