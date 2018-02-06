Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що введення формули "Роттердам+", незважаючи на критику, є позитивним явищем
Дивися повний текст Енергоексперт пояснив вигоду від формули "Роттердам+".
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Додано: Чет 08 лют, 2018 16:55
Енергоексперт пояснив вигоду від формули "Роттердам+"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергоексперт пояснив вигоду від формули "Роттердам+".
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:55
ну какая еще методика?!!! банальная наценка - но слово какое подвели - МЕТОДИКА, я бы проще сказал - кидалово!)
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:31
"...методика является исключительно выгодной для конечного потребителя, особенно на рынке, который растет"
Очередная говорящая голова почему-то считает, что потребителю выгодна прогнозируемая ВЫСОКАЯ цена.
А мне, например, намного выгоднее непрогнозируемо НИЗКАЯ.
Это со мной что-то не так или с Х-пертом.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:16
Заказной эксперд изложил содержимое очередного темника от банды на Грушевского.
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