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Енергоексперт пояснив вигоду
від формули "Роттердам+"

Енергоексперт пояснив вигоду від формули "Роттердам+"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:55

Енергоексперт пояснив вигоду від формули "Роттердам+"

Пропонуємо до обговорення:
Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що введення формули "Роттердам+", незважаючи на критику, є позитивним явищем

Дивися повний текст Енергоексперт пояснив вигоду від формули "Роттердам+".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:55

ну какая еще методика?!!! банальная наценка - но слово какое подвели - МЕТОДИКА, я бы проще сказал - кидалово!)
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:31

"...методика является исключительно выгодной для конечного потребителя, особенно на рынке, который растет"
Очередная говорящая голова почему-то считает, что потребителю выгодна прогнозируемая ВЫСОКАЯ цена.
А мне, например, намного выгоднее непрогнозируемо НИЗКАЯ.
Это со мной что-то не так или с Х-пертом.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:16

Заказной эксперд изложил содержимое очередного темника от банды на Грушевского.
sena_2008atp
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