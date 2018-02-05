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Україна різко збільшила
закупівлю вугілля за кордоном

Україна різко збільшила закупівлю вугілля за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:59

Україна різко збільшила закупівлю вугілля за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2018 року Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 1 млн тонн.

Дивися повний текст Україна різко збільшила закупівлю вугілля за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:59

Резко похолодало?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:49

sal

Эти объемы все равно были законтрактованы раньше, видимо, так электростанциям удобнее. У Ахметки надо спрашивать))). Ну, или с января "Роттердам-плюс" стал предлагать более выгодные тарифы)))). Вот у меня квартира отапливается хоть и не Ахметовым (коммунальная ТЭЦ в аренде у какого-то мелкого бизнесмена), но отопление в январе подорожало почти на 20 проц.
max_us_ua
 
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