У січні 2018 року Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 1 млн тонн.
Дивися повний текст Україна різко збільшила закупівлю вугілля за кордоном.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 16:59
Україна різко збільшила закупівлю вугілля за кордоном
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Дивися повний текст Україна різко збільшила закупівлю вугілля за кордоном.
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:49
sal
Эти объемы все равно были законтрактованы раньше, видимо, так электростанциям удобнее. У Ахметки надо спрашивать))). Ну, или с января "Роттердам-плюс" стал предлагать более выгодные тарифы)))). Вот у меня квартира отапливается хоть и не Ахметовым (коммунальная ТЭЦ в аренде у какого-то мелкого бизнесмена), но отопление в январе подорожало почти на 20 проц.
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