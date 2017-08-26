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Додано: Чет 08 лют, 2018 17:01 Исследования по недвижимости

В мире есть много великолепных зданий. Emporis Skyscraper Award – премия, которую вручают лучшим архитектурным проектам. В прошлом году комитет выбрал достойные высотки, явно впечатляющие своим внешним видом. Среди них был отмечен VIA 57 West в Нью-Йорке, дизайн которого приводит в восторг своим новаторством и невероятными формами, Torre Reforma в Мехико, чья точность и грациозность завораживает, и Oasia Hotel Downtown в Сингапуре, что кажется удивительным цветком среди всех высотных зданий.

Что же можно сказать об Украине? У нас так много застройщиков, но ни один из них не может похвастаться уникальным, потрясающим и завораживающим зданием. Стандартные дома, которые ничем не примечательны, строятся быстро, не всегда качественно, к тому же, на вид довольно унылы. Неужели это все то, что мы можем показать?

Если посмотреть на красоту и величие некоторых старих архитектурных сооружений, имеющихся у нас, можно почерпнуть вдохновение для новых свершений. Прошлое открывает для всех великолепие, к примеру, старейшего оперного театра Украины в Одессе, который журнал Forbes считает невероятной достопримечательностью, и Дворца Потоцких во Львове, что позволяет окунуться в прошлое, наполненное красивыми балами и невероятной музыкой.

Кирпичное сооружение, украшенное мифологическими и охотничьими созданиями, находится в Киеве – это Дом с Химерами. Он пугает, и в то же время открывает завесу магического дома, в нем живет волшебство и талант архитектора. Киностудия Victoria Film Studios – настоящий замок с огромными камнями у подножья, он открывает для нас вход в сказку.

Но все это прошлое, которое готово дарить впечатления и приятные эмоции ещё долгие года. А что же современники? Неужели сейчас нет тех, кто готов создать истинно восхитительное здание? Этот вопрос будет волновать многих, пока не найдутся те, кто будет готов показать все великолепие архитектурного мастерства. В мире есть много великолепных зданий. Emporis Skyscraper Award – премия, которую вручают лучшим архитектурным проектам. В прошлом году комитет выбрал достойные высотки, явно впечатляющие своим внешним видом. Среди них был отмечен VIA 57 West в Нью-Йорке, дизайн которого приводит в восторг своим новаторством и невероятными формами, Torre Reforma в Мехико, чья точность и грациозность завораживает, и Oasia Hotel Downtown в Сингапуре, что кажется удивительным цветком среди всех высотных зданий.Что же можно сказать об Украине? У нас так много застройщиков, но ни один из них не может похвастаться уникальным, потрясающим и завораживающим зданием. Стандартные дома, которые ничем не примечательны, строятся быстро, не всегда качественно, к тому же, на вид довольно унылы. Неужели это все то, что мы можем показать?Если посмотреть на красоту и величие некоторых старих архитектурных сооружений, имеющихся у нас, можно почерпнуть вдохновение для новых свершений. Прошлое открывает для всех великолепие, к примеру, старейшего оперного театра Украины в Одессе, который журнал Forbes считает невероятной достопримечательностью, и Дворца Потоцких во Львове, что позволяет окунуться в прошлое, наполненное красивыми балами и невероятной музыкой.Кирпичное сооружение, украшенное мифологическими и охотничьими созданиями, находится в Киеве – это Дом с Химерами. Он пугает, и в то же время открывает завесу магического дома, в нем живет волшебство и талант архитектора. Киностудия Victoria Film Studios – настоящий замок с огромными камнями у подножья, он открывает для нас вход в сказку.Но все это прошлое, которое готово дарить впечатления и приятные эмоции ещё долгие года. А что же современники? Неужели сейчас нет тех, кто готов создать истинно восхитительное здание? Этот вопрос будет волновать многих, пока не найдутся те, кто будет готов показать все великолепие архитектурного мастерства. Иллюзия

Повідомлень: 2 З нами з: 08.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2018 17:44 Познякижилстрой или TARYAN Group.

Сразу стоит сделать экскурс в прошлое. Основана компания в 1996 году, и учитывая то, что сегодня 2018 год, опыта работы у них довольно много, как и мнений о том, как же они работают. Открывая информацию о корпорации, сразу замечаем, как часто их называют лидерами рынка жилищного строительства, ведь они сами проектируют, возводят и реализуют жилищные комплексы повышенной комфортности. Помимо этого, ни много ни мало, именно они нацелены выйти на зарубежный рынок с новым и красивым названием - TARYAN Group.

Почему-то меня это немного настораживает. Какая репутация будет у страны, если ее будет представлять этот застройщик? Сумеют ли они сдержать высокий уровень и показать, что у нас есть одаренные личности, которые могут достичь высот не только в спорте и искусстве, но и в архитектуре, и это будут не достижения прошлых времен, а что-то новое?

Возвращаясь в прошлое, сразу хочется обратить внимание на первые впечатления о данном застройщике. Дома сдавались не вовремя, задержка по запуску объекта могла составлять больше года. Это сразу же вызывает грусть и не позволяет полностью довериться. Но что же еще? Смотрим на более современный дом эконом класса на Ревуцкого, 9 , внешне - красивая многоэтажка и, казалось бы, можно ждать невероятного: что наши застройщики наконец то научились строить дома, но…

На самом деле нет. Запахи около дома настолько ужасны, что впечатляют, и они не всегда зависят от ветра, но разве это нормально? И это есть забота о покупателях? Или просто: где попался участок, там и построили? Лифты в таком доме должны работать качественно, в итоге, жители получили быстрые, но не совсем надежные лифты китайского производства. Достойный выбор компании, которая собралась на мировой рынок. А мелкие недочеты с материалами, звукоизоляцией, да и кучей невыполненных обещаний стали уже стандартной проблемой наших строительных компаний.

ЖК Jack House – вид дома впечатляет, цены на квартиры тоже. Но что будет с обещаниями? Оправдает ли этот дом надежды своих покупателей? Только время сможет дать ответы на данные вопросы.

ЖК Royal Tower – роскошное название для дома элит класса, но таким ли он является? Или все же это бизнес класс? Если хорошо подумать, то в этом случае цена была бы немного ниже. Но работа застройщика – заработать денег, поэтому имеется красивое название и звучные слоганы о роскошном доме элит класса. В доме 262 квартиры, и всего лишь 120 парковочных мест. Нет наземного паркинга, что уже не позволяет приравнять дом к элитному сегменту. Также доступ к крыше, сделанный чисто в коммерческих целях, заставил грустить жителей дома, особенно на верхних этажах. Внутренние работы также были проведены далеко не на самом высшем уровне. Так когда же наконец застройщик начнет поступать так, как обещает? Или слова говорить проще, чем строить?

ЖК Taryan Towers – еще один дом с красивым и звучным названием, но что будет в итоге? Покажет время. Но свой лимит доверия застройщик постепенно исчерпал. Нет желанного качества, дома не отвечают тому классу, который обещан покупателям.

Что можно сказать в итоге? Проекты внешне интересные, можно сказать, что некоторые дома все же по-своему уникальны, работы ведут, пытаясь соблюдать сроки сдачи домов. Не хватает только качества и умения застройщиков держать свои обещания. Да и покорять мир, думаю, им рано, разве что они исправят все свои недочеты и сумеют показать высокий уровень своих работ вместо того, которым удостоили украинских инвесторов. Сразу стоит сделать экскурс в прошлое. Основана компания в 1996 году, и учитывая то, что сегодня 2018 год, опыта работы у них довольно много, как и мнений о том, как же они работают. Открывая информацию о корпорации, сразу замечаем, как часто их называют лидерами рынка жилищного строительства, ведь они сами проектируют, возводят и реализуют жилищные комплексы повышенной комфортности. Помимо этого, ни много ни мало, именно они нацелены выйти на зарубежный рынок с новым и красивым названием - TARYAN Group.Почему-то меня это немного настораживает. Какая репутация будет у страны, если ее будет представлять этот застройщик? Сумеют ли они сдержать высокий уровень и показать, что у нас есть одаренные личности, которые могут достичь высот не только в спорте и искусстве, но и в архитектуре, и это будут не достижения прошлых времен, а что-то новое?Возвращаясь в прошлое, сразу хочется обратить внимание на первые впечатления о данном застройщике. Дома сдавались не вовремя, задержка по запуску объекта могла составлять больше года. Это сразу же вызывает грусть и не позволяет полностью довериться. Но что же еще? Смотрим на более современный дом эконом класса на Ревуцкого, 9 , внешне - красивая многоэтажка и, казалось бы, можно ждать невероятного: что наши застройщики наконец то научились строить дома, но…На самом деле нет. Запахи около дома настолько ужасны, что впечатляют, и они не всегда зависят от ветра, но разве это нормально? И это есть забота о покупателях? Или просто: где попался участок, там и построили? Лифты в таком доме должны работать качественно, в итоге, жители получили быстрые, но не совсем надежные лифты китайского производства. Достойный выбор компании, которая собралась на мировой рынок. А мелкие недочеты с материалами, звукоизоляцией, да и кучей невыполненных обещаний стали уже стандартной проблемой наших строительных компаний.ЖК Jack House – вид дома впечатляет, цены на квартиры тоже. Но что будет с обещаниями? Оправдает ли этот дом надежды своих покупателей? Только время сможет дать ответы на данные вопросы.ЖК Royal Tower – роскошное название для дома элит класса, но таким ли он является? Или все же это бизнес класс? Если хорошо подумать, то в этом случае цена была бы немного ниже. Но работа застройщика – заработать денег, поэтому имеется красивое название и звучные слоганы о роскошном доме элит класса. В доме 262 квартиры, и всего лишь 120 парковочных мест. Нет наземного паркинга, что уже не позволяет приравнять дом к элитному сегменту. Также доступ к крыше, сделанный чисто в коммерческих целях, заставил грустить жителей дома, особенно на верхних этажах. Внутренние работы также были проведены далеко не на самом высшем уровне. Так когда же наконец застройщик начнет поступать так, как обещает? Или слова говорить проще, чем строить?ЖК Taryan Towers – еще один дом с красивым и звучным названием, но что будет в итоге? Покажет время. Но свой лимит доверия застройщик постепенно исчерпал. Нет желанного качества, дома не отвечают тому классу, который обещан покупателям.Что можно сказать в итоге? Проекты внешне интересные, можно сказать, что некоторые дома все же по-своему уникальны, работы ведут, пытаясь соблюдать сроки сдачи домов. Не хватает только качества и умения застройщиков держать свои обещания. Да и покорять мир, думаю, им рано, разве что они исправят все свои недочеты и сумеют показать высокий уровень своих работ вместо того, которым удостоили украинских инвесторов. Иллюзия

Повідомлень: 2 З нами з: 08.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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