Исследования по недвижимости

В мире есть много великолепных зданий. Emporis Skyscraper Award – премия, которую вручают лучшим архитектурным проектам. В прошлом году комитет выбрал достойные высотки, явно впечатляющие своим внешним видом. Среди них был отмечен VIA 57 West в Нью-Йорке, дизайн которого приводит в восторг своим новаторством и невероятными формами, Torre Reforma в Мехико, чья точность и грациозность завораживает, и Oasia Hotel Downtown в Сингапуре, что кажется удивительным цветком среди всех высотных зданий.
Что же можно сказать об Украине? У нас так много застройщиков, но ни один из них не может похвастаться уникальным, потрясающим и завораживающим зданием. Стандартные дома, которые ничем не примечательны, строятся быстро, не всегда качественно, к тому же, на вид довольно унылы. Неужели это все то, что мы можем показать?
Если посмотреть на красоту и величие некоторых старих архитектурных сооружений, имеющихся у нас, можно почерпнуть вдохновение для новых свершений. Прошлое открывает для всех великолепие, к примеру, старейшего оперного театра Украины в Одессе, который журнал Forbes считает невероятной достопримечательностью, и Дворца Потоцких во Львове, что позволяет окунуться в прошлое, наполненное красивыми балами и невероятной музыкой.
Кирпичное сооружение, украшенное мифологическими и охотничьими созданиями, находится в Киеве – это Дом с Химерами. Он пугает, и в то же время открывает завесу магического дома, в нем живет волшебство и талант архитектора. Киностудия Victoria Film Studios – настоящий замок с огромными камнями у подножья, он открывает для нас вход в сказку.
Но все это прошлое, которое готово дарить впечатления и приятные эмоции ещё долгие года. А что же современники? Неужели сейчас нет тех, кто готов создать истинно восхитительное здание? Этот вопрос будет волновать многих, пока не найдутся те, кто будет готов показать все великолепие архитектурного мастерства.