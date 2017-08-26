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Исследования по недвижимости
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:58

  Иллюзия написав:slavek Суть в другом) в том, что города застраивают высотками, они стандартны. А я бы очень хотела увидеть дома - которые могут быть другими и сумеют вызвать приятные эмоции. И пусть вы частично правы) не совсем украинская архитектура… и в то же время она наша.. украшает наши города) Для примера какой дом оставил у вас неповторимые впечатления восторга? Из новостроев?) Город стал красивее? Вы можете сказать где есть строение – новое за последние два года – к которому вы пойдете с гордостью и скажете – это настоящее произведение искусства?)


О каких высотках вы ведете речь если у нас высотками считаются дома выше 73,5 м и по ним уже нужно научное сопровождение проекта т.к. нет нормальных норм?
И что такое высотка в Киеве ?
Sky Tower который неизвестно когда достроят не дотягивает на 100м до небоскребов Москва и Питер в России в комплексе Москва-Сити.
Я уже не говорю о небоскребах Дубая, Шанхая, Гонконга и т.д.
Ничего выдающегося за последние 20 лет не построено, все вторично в сравнении с передовыми образцами архитектуры, уровень строительства примитивный. И, самое главное, нет даже намека на градостроение.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:54

slavek Если вы внимательно прочли) тогда вы бы отметили) что нам не хватает современных строений) уникальных, потрясающих.. очаровательных... которые вызывают восторг от созерцания))
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:32

Архитектура это организованное пространство - от частного дома до города со своими законами изучаемыми в теории архитектуры. Охи и ахи здесь также не уместны как и при упоминании модели пастернака для грунтов или дюамеля-неймана в связной теории термоупругости
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 13:24

slavek Это лишь мнение) вы с ним можете быть согласны… или нет) Я как любой человек имею право его высказать) Организовать пространство можно так же очень красиво. Законы архитектуры?) Разве это все организовано у нас?) Старые дома, новые… серые стандартные и красивые старинные.. они не сочетаются.. О каком вы пространстве?) Взять центр Киева.. вы хотите сказать, что там все прекрасно?))) Я сказала бы.. что тут важнее всем заработать деньги от инвесторов.. чем подумать о красоте того же дома) Да и качество будет в 90% так себе.. в лучшем случае) Смешали столько всего в городе.. что иногда страшно смотреть.. что же будет дальше..
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 13:34

Плюсы и минусы покупки квартиры с отделкой.

Зображення
Новостройки манят к себе покупателей внешним видом, комфортными квартирами и современной планировкой квартиры, а ведь это еще не все плюсы, которые могут дать такие дома. При покупке квартиры сразу возникает вопрос: остановить свой выбор на черновом ремонт, или приобретать жилье с готовой отделкой?
Многие покупатели отдают предпочтение квартирам без внутренней отделки, а потом самостоятельно начинают делать ремонт. Чтобы привлечь покупателей, застройщики стали предлагать квартиры с интересными вариантами дизайна: можно выбрать для себя классику, модерн, арт-декор. В то же время дизайнерское решение останавливается на расцветке и рисунках обоев и плитки, иногда напольных покрытиях; это позволит избегать однообразия, но не создаст неповторимого образа для жилья.
Несмотря на то, что застройщики стараются найти оптимальный вариант между стоимостью ремонта качеством работ материалов, добиться идеального решения почти не возможно. Они могут договориться с производителями материала и техники, дизайнерскими студиями, найти тех, кто сделает ремонт за оптимальную цену за счет оптовых заказов, что помогает создать стандарт демократический, но, к сожалению, не очень качественный.
Из-за этого чаще всего покупатели смотрят на квартиры с черновой отделкой. В них полностью отсутствует, собственно, отделка, что характерно для квартир со свободной планировкой. Тут будет дверь, стеклопакеты и система отопления, но ставить межкомнатные перегородки, стяжку пола, потолки, коммуникации, ровнять стены нужно самостоятельно, и только по окончанию данных работ можно начинать чистовую отделку.
Квартиры с предчистовой отделкой можно считать идеальным вариантом для покупателя, ведь в ней уже будут готовы все поверхности для окончательного этапа ремонта. Финишная отделка, покраска стен, декоративная штукатурка, пол, плитка в санузле и кухне, дверь: и квартира готова к проживанию. Намного меньше времени и затрат на ремонт. Самое главное в данном варианте: не все ремонтные работы делает застройщик и самостоятельно можно решить, какой выбрать интерьер, и что стоит изменить в новом уютном гнездышке.
Жилье с уже готовым ремонтом и часто с мебелью - оптимальный выбор для молодой семьи или для покупателя с ограниченными средствами. Но есть варианты бизнес- и элит-решений, в которых квартиры с ремонтом «под ключ», в них сразу учитывается не только индивидуальный дизайн но и меблировка. Однако, цена такой квартиры будет на порядок выше.
Важным преимуществом можно считать то, что в такую квартиру можно въехать сразу, она будет сдана вместе с домом. Также это идеальный вариант для тех, кто квартиру будет сдавать, а не жить в ней.
Минусы такой квартиры:
• Стройматериалы;
• Не самая хорошая сантехника;
• Стеклопакеты среднего или низкого качества;
• Не всегда желаемый интерьер.
Сделать правильный выбор можно, внимательно осмотрев квартиры, уже готовые к продаже, и заселению и только потом выбрать свою, уютную квартиру, которая будет отвечать необходимым требованиям.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:00

  Иллюзия написав:slavek Это лишь мнение) вы с ним можете быть согласны… или нет) Я как любой человек имею право его высказать)


Можете, но лучше высказываться зная хотя бы азы предмета
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:10

slavek А на мой вопросик вы так и не ответили) что же так?)))
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