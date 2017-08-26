Исследования по недвижимости

Додано: Вів 13 лют, 2018 13:34

Новостройки манят к себе покупателей внешним видом, комфортными квартирами и современной планировкой квартиры, а ведь это еще не все плюсы, которые могут дать такие дома. При покупке квартиры сразу возникает вопрос: остановить свой выбор на черновом ремонт, или приобретать жилье с готовой отделкой?Многие покупатели отдают предпочтение квартирам без внутренней отделки, а потом самостоятельно начинают делать ремонт. Чтобы привлечь покупателей, застройщики стали предлагать квартиры с интересными вариантами дизайна: можно выбрать для себя классику, модерн, арт-декор. В то же время дизайнерское решение останавливается на расцветке и рисунках обоев и плитки, иногда напольных покрытиях; это позволит избегать однообразия, но не создаст неповторимого образа для жилья.Несмотря на то, что застройщики стараются найти оптимальный вариант между стоимостью ремонта качеством работ материалов, добиться идеального решения почти не возможно. Они могут договориться с производителями материала и техники, дизайнерскими студиями, найти тех, кто сделает ремонт за оптимальную цену за счет оптовых заказов, что помогает создать стандарт демократический, но, к сожалению, не очень качественный.Из-за этого чаще всего покупатели смотрят на квартиры с черновой отделкой. В них полностью отсутствует, собственно, отделка, что характерно для квартир со свободной планировкой. Тут будет дверь, стеклопакеты и система отопления, но ставить межкомнатные перегородки, стяжку пола, потолки, коммуникации, ровнять стены нужно самостоятельно, и только по окончанию данных работ можно начинать чистовую отделку.Квартиры с предчистовой отделкой можно считать идеальным вариантом для покупателя, ведь в ней уже будут готовы все поверхности для окончательного этапа ремонта. Финишная отделка, покраска стен, декоративная штукатурка, пол, плитка в санузле и кухне, дверь: и квартира готова к проживанию. Намного меньше времени и затрат на ремонт. Самое главное в данном варианте: не все ремонтные работы делает застройщик и самостоятельно можно решить, какой выбрать интерьер, и что стоит изменить в новом уютном гнездышке.Жилье с уже готовым ремонтом и часто с мебелью - оптимальный выбор для молодой семьи или для покупателя с ограниченными средствами. Но есть варианты бизнес- и элит-решений, в которых квартиры с ремонтом «под ключ», в них сразу учитывается не только индивидуальный дизайн но и меблировка. Однако, цена такой квартиры будет на порядок выше.Важным преимуществом можно считать то, что в такую квартиру можно въехать сразу, она будет сдана вместе с домом. Также это идеальный вариант для тех, кто квартиру будет сдавать, а не жить в ней.Минусы такой квартиры:• Стройматериалы;• Не самая хорошая сантехника;• Стеклопакеты среднего или низкого качества;• Не всегда желаемый интерьер.Сделать правильный выбор можно, внимательно осмотрев квартиры, уже готовые к продаже, и заселению и только потом выбрать свою, уютную квартиру, которая будет отвечать необходимым требованиям.