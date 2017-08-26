Исследования по недвижимости

Додано: Чет 15 лют, 2018 14:08

Холодные зимы приятнее всего проводить в уютной квартире. Чтобы привнести тепло в квартиру, сделать ее комфортнее для проживания, можно использовать камины, обогреватели, или же установить автономную систему отопления, что и предлагают сделать современные застройщики, учитывая именно такое отопление при планировании квартиры.Среди положительных сторон автономного отопления сразу можно отметить то, что оно действует только в пределах квартиры и не зависит от возможностей и качества работы централизованных коммунальных служб. Рассматривая все плюсы такого отопления, стоит сразу отметить:• В квартире будет независимая система обогрева, отопительный сезон можно начинать в любое время.• Температура в квартире всегда будет оптимальной: ее легко регулировать.• Экономичность.• Двухконтурный котел сможет обеспечивать квартиру горячей водой круглогодично.Плюсы сразу же кажутся очень привлекательными, но торопиться не стоит, ведь в автономном отоплении квартиры есть и свои недостатки. Среди них:• Установка требует дополнительных финансовых затрат.• Необходимо наличие разрешительной документации.• Раз в год необходимо проводить профилактику всей системы.Очень часто застройщики на себя берут начальное установление такой системы в новой квартире, но если нет - все хлопоты ложатся на покупателя. Выбирать котел в этом случае нужно очень внимательно. Используют для отопления газовый котел, который подключают к замкнутой системе водного отопления. Это удобно и в то же время облегчает монтаж и функционирование автономного обогрева.Возможна установка электрического котла, он имеет перед водяным некоторые преимущества. Намного легче его монтировать, нужно иметь лишь минимальный пакет разрешительных документов, да и с виду он компактнее. Из минусов - цена. Такое тепло стоит очень дорого, что сразу же сводит на нет наличие автономного отопления в квартире.Иногда предлагают использовать воду в качестве теплоносителя. Это дешевле и тепло сохраняется определенное время после выключения системы обогрева. Но в этом случае инерция может сыграть плохую роль, ведь из-за неё быстро обогреть помещение не получится, да и срок службы такой системы намного ниже.Не смотря на то, что есть и минусы в таком обогреве квартиры, он намного эффективнее, чем стандартный. Поэтому выбирая квартиру в новом доме, можно остановить свой выбор на варианте с начальным автономным отоплением.