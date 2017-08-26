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Исследования по недвижимости
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:08

Автономное отопление в квартире. Основные + и -

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Холодные зимы приятнее всего проводить в уютной квартире. Чтобы привнести тепло в квартиру, сделать ее комфортнее для проживания, можно использовать камины, обогреватели, или же установить автономную систему отопления, что и предлагают сделать современные застройщики, учитывая именно такое отопление при планировании квартиры.
Среди положительных сторон автономного отопления сразу можно отметить то, что оно действует только в пределах квартиры и не зависит от возможностей и качества работы централизованных коммунальных служб. Рассматривая все плюсы такого отопления, стоит сразу отметить:
• В квартире будет независимая система обогрева, отопительный сезон можно начинать в любое время.
• Температура в квартире всегда будет оптимальной: ее легко регулировать.
• Экономичность.
• Двухконтурный котел сможет обеспечивать квартиру горячей водой круглогодично.
Плюсы сразу же кажутся очень привлекательными, но торопиться не стоит, ведь в автономном отоплении квартиры есть и свои недостатки. Среди них:
• Установка требует дополнительных финансовых затрат.
• Необходимо наличие разрешительной документации.
• Раз в год необходимо проводить профилактику всей системы.
Очень часто застройщики на себя берут начальное установление такой системы в новой квартире, но если нет - все хлопоты ложатся на покупателя. Выбирать котел в этом случае нужно очень внимательно. Используют для отопления газовый котел, который подключают к замкнутой системе водного отопления. Это удобно и в то же время облегчает монтаж и функционирование автономного обогрева.
Возможна установка электрического котла, он имеет перед водяным некоторые преимущества. Намного легче его монтировать, нужно иметь лишь минимальный пакет разрешительных документов, да и с виду он компактнее. Из минусов - цена. Такое тепло стоит очень дорого, что сразу же сводит на нет наличие автономного отопления в квартире.
Иногда предлагают использовать воду в качестве теплоносителя. Это дешевле и тепло сохраняется определенное время после выключения системы обогрева. Но в этом случае инерция может сыграть плохую роль, ведь из-за неё быстро обогреть помещение не получится, да и срок службы такой системы намного ниже.
Не смотря на то, что есть и минусы в таком обогреве квартиры, он намного эффективнее, чем стандартный. Поэтому выбирая квартиру в новом доме, можно остановить свой выбор на варианте с начальным автономным отоплением.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:10

  Иллюзия написав:Faceless Есть во всем много + и -) поэтому всегда можно оставить свое мнение на форуме о тех застройщиках) которые вас радуют или же наоборот разочаровали)

Логичнее речь вести не о застройщиках, а о конкретных объектах
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:13

Faceless Так поделитесь мнением о конкретном доме) или домах) На форуме есть - Рейтинг українських забудовників - где можно написать и о доме или же о самом застройщике )) Я думаю ваше мнение будет многим интересно) да и я с удовольствием его прочту)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:19

  Иллюзия написав:Faceless Так поделитесь мнением о конкретном доме) или домах) На форуме есть - Рейтинг українських забудовників - где можно написать и о доме или же о самом застройщике )) Я думаю ваше мнение будет многим интересно) да и я с удовольствием его прочту)

Добро пожаловать Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
:mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:20

Faceless Там все смешано ) и долго читать) приятнее когда сразу понимаешь застройщик - дом) это упрощенная система для таких как я)) кому лень перечитывать все))))))))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 08:08

Київміськбуд...

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Велика компанія, хороші рейтинги та впевненість що саме цей забудовник гарантує якісні квартири в які вчасно зможуть поселитись всі бажаючі. Досвід Київміськбуд вражає. Більше 60 років ця компанія забезпечує житлом бажаючих. Серед переваг варто відмітити акції на квартири які позиціонуються як «Доступне житло».
Багато акцій та цікавих подій відбувається за участю цієї компанії, тому і здається що надійнішого забудовника просто не може бути в країні. Та насправді вірні такі висновки чи ні можна дізнатися поступово. Адже біля самої компанії є так багато скандальних ситуацій які не дозволяють довіряти остаточно цьому забудовнику. Не законне будівництво, привласнення коштів, махінації і це не великий перелік того що відбувається насправді. Віднайти істину не легко, але враховуючи що Київміськбуд одна із самих старих компаній на ринку нерухомості від неї завжди чекаємо більше. Будівництвом будинків не обмежується сфера діяльності, адже забудовник будує школи, дитячі садки, промислові об’єкти, лікарні та багато інших споруд.
Так чому виникають конфлікти та суперечки? Державні структури на них впливають? Чи все таки не завжди вірно оформлені дозвільні документи? І в цьому вина самого забудовника. А насправді від таких подій страждає перш за все звичайний покупець квартири який аналізуючи ринок нерухомості готовий довіряти компанії з великим досвідом роботи.
Вирішуючи вкладати кошти в будинок який будує Київміськбуд, здається що ризик буде мінімальний, будинки здають майже вчасно. Але мінусів і в них доволі багато. Шумоізоляція в будинках низької якості, не завжди матеріали які використовують при будівництві якісні. Недоліків в житлі можна знайти дуже багато як би це не було прикро. Скарг і незадоволених інвесторів також багато, які придбавши квартиру починають змінювати радіатори, робити ремонти а шукати як утеплити та ізолювати квартиру від зайвого шуму. Система обігріву в будинках також викликає тільки сум. Невже такий великий та досвідчений забудовник користується принципом – багато і аби як, а не мало та якісно? Схоже на те.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 08:58

Квартира: перший чи останній поверх?

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Купівля квартири на першому поверсі завжди була доволі спірним запитанням, адже подібні квартири мають багато мінусів і тому покупців у них не так багато. В той же час не варто відразу відмовлятись від такої квартири, адже її ціна буде нижче, ніж в інших.
Варто відзначити, що мінусів при купівлі такої квартири дуже багато. Серед них:
• Висока вологість;
• Низький рівень сонячного освітлення;
• Підвальне приміщення впливає на додаткові запахи, зростає ризик появлення пацюків та комах;
• В даній квартирі в зимовий час може бути прохолодніше, а отже, вона потребує додаткового утеплення;
• В такій квартирі не буде балкону, а це - додатковий простір, який цінують в містах;
• Не дуже добре буде і те, що в цій квартирі рівень шуму вище, ніж в квартирах на поверхах вище;
• Високий ризик бути затопленим в квартирах саме з нижніх поверхів.
Звернути увагу на всі мінуси дуже легко, але насправді в такій квартирі є і свої переваги:
• Квартири на нижніх поверхах ідеальні для людей похилого віку, адже ліфт в будинку може зламатися (або ж він відсутній взагалі);
• При обмежених коштах таку квартиру буде простіше купити, що можна вважати великою перевагою;
• У випадку непередбачених ситуацій евакуація набагато швидша.
Вирішувати, купувати таку квартиру чи ні, будете тільки ви, але варто зважити всі позитивні і негативні сторони такої квартири.
Верхні поверхи в будинках сьогодні вважають елітними, виправдано це чи ні, можна тільки оцінивши всі переваги квартири на останньому поверсі. В такому житлі небо здається ближче, та і краєвид на багато красивіший. Відразу відмітимо мінуси такої квартири:
• У новобудові квартира буде мати розкішний вигляд, але з часом крівля може викликати певні проблеми саме для жителів останніх поверхів;
• Дуже часто в квартирах з’являеться грибок;
• Варто уважно стежити за системою опалення і водопостачання, затопити сусідів дуже легко;
• Додому інколи потрібно підніматись пішки, адже ліфт може не працювати;
• Якщо вентиляція неправильно встановлена, в квартирі буде чутно птахів та шум вітру;
• Доволі висока ціна.
Перевагами можна вважати:
• Відсутність сусідів над головою;
• Менше шуму і пилу з вулиці;
• Вид з вікна буде неймовірно красивим;
• Завжди чиста площа біля квартири, звичайні відвідувачі не ідуть смітити так високо;
• Доволі часто висота стелі в квартирі на останньому поверсі вища, що також можна вважати плюсом;
• Камін в квартирі може стати не просто мрією, адже на останньому поверсі його легко встановити.
Прийняти зважене рішення доволі легко. Варто подивитись на квартири як на нижньому, так і самому верхньому поверсі, і тільки тоді здійснити свою мрію: купити житло, яке згодиться саме вам.
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