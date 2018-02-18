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Исследования по недвижимости
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:00

Parkland: вартий довіри?

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Яскраві реклами, красиві перспективи нової забудови на масиві Олександрівська слобідка в Києві. 34 житлові комплекси з різною висотністю. Згідно планування, дані будинки будують за монолітно-каркасною технологією. Стіни з газоблоку та червоної цегли. Утеплені фасади з мінеральної вати та пінополістиролу. Поверх утеплювачів - силіконова та стійка до вигорання штукатурка. Будинки комфорт-класу. Насправді все так райдужно чи ні?
В перших будинках обіцялось одно-, дво- і трикімнатні квартири, які будуть розташовані з другого до останнього поверхів. Перші та цокольні поверхи відведенні для комерційних та офісних приміщень, там мали бути:
• Аптеки;
• Хімчистки;
• Супермаркети;
• Кафе;
• Стоматологія;
• Салони краси;
• Дитяча кімната.
Серед переваг цього комплексу можна назвати критий павільйон для дітей. Високі стелі та обігрів забезпечать комфортний відпочинок дітям. Є гойдалки, стіни для альпінізму та багато іншого. Спортивний майданчик у дворі мав довершити всі переваги.
Звісно, присутній паркінг – наземний та гостьовий. Відеоспостереження має забезпечити безпеку. Автомийка на території стане хорошим доповненням для комфорту автовласників. Територія самого комплексу має бути закрита. У під’їздах домофони. На території охорона.
Проект розпочався ще в 2015 році. На сьогодні введено в експлуатацію декілька будинків, тому відразу виникає запитання, дане будівництво можна вважати законним? Чи є і тут якісь нехороші нюанси? Під час розгляду документів відразу відмічається, що дане будівництво законне. Та все ж таки… Цільове призначення землі: «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва».Судових процесів поки не відмічено, що має заспокоїти реального інвестора. Також є вся документація на будівництво, необхідна на даний момент.
Купити квартиру пропонує даний забудовник відразу за повну вартість, або в розстрочку. Договір купівлі-продажу майнових прав для інвесторів засвідчується нотаріусом.
Але цікаво дізнатись, що ж говорять насправді ті, хто вже придбав ці квартири? Багатьох лякає цільове призначення землі. Надалі з`явилось багато зауважень про те, що ціни на комунальні послуги в уже зданому будинку непомірно високі, робота охоронців на території майже непомітна та проводиться жахливо. Це не може не обурювати, адже відразу було надзвичайно багато обіцянок комфортного проживання.
Також варто відмітити, що загальний зовнішній вигляд дуже псують хаотично встановлені кондиціонери та добудови власників перших поверхів. Не менше обурення викликає і сама якість будівництва. Мокрі стіни, тріщини в під’їздах в зовсім новому будинку. Також нерівні стелі, стіни та неякісні вікна. Все це в цілому розчаровує тих, хто вже вклав кошти в дану забудову. Адже обіцяної якості комфорт класу чомусь не помітно, як і родзинок…
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 18:13

К.А.Н. Девелопмент

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История строительной компании К.А.Н. Девелопмент начинается в 2001 г. Сегодня можно сказать, что это большая компания, ставшая экспертом в строительном бизнесе. Жилые комплексы, торговые объекты, развлекательные и бизнес центры, которые строят специалисты данной компании, показывают новый уровень и прогрессивный подход к строительству.
Ореол красивых слов окружает всю работу этой компании. Прочитайте хотя бы строчки: «Как вы себе представляете идеальное утро? Волшебные звуки музыки, тень от первых лучей солнца и любимый человек рядом. В суете будней мы забываем о самых важных моментах. Вспомните о них. Ведь суть не только в подарках и цветах. Фундамент отношений прячется во внимании и маленьких мелочах. Позаботьтесь о них, а стабильность в другом вам гарантирует KAN Development».
Рассматривая то, как себя позиционирует данная компания и чем гордится, сразу отмечаем
«Ocean Plaza». Этот торговый центр считают визитной карточкой данного застройщика.
Среди положительных моментов стоит отметить и то, что именно они сделали первый шаг к строительству фитнес-клубов в Бизнес-центрах.
Также стоит помнить, что строительство «Комфорт Таун» считалось одной из первых построек домов комфорт класса.
Бизнес центр категории А+ - «IQ Business Center» - тоже заслуга данной строительной компании.
И, конечно же, как не вспомнить, что впервые в Украине квартал «Файна Таун» открывает концепцию «open air».
Слова не только будоражат, но и дарят вдохновение, в то же время появляется доверие. Но стоит ли всегда доверять словам?
ЖК Комфорт Таун – комфорт класс, но что о нем говорят те, кто уже там проживает? Стройка идет почти своевременно. Но если посмотреть чуть ближе, сразу становится заметно, что количество человек на кв. метр огромное. Намного больше, чем должно быть. Недостаточное количество мест на парковке ставит под сомнение комфорт класс данного дома. Также нет обещанных садиков и школ. Внутренние работы, которые проводил застройщик в уже сданных домах, оставляют желать лучшего. Минусов довольно много, и поэтому наступает период разочарования. Где же тут комфорт класс? ЖК Централ парк - как обычно, описания роскошные и перспективы, казалось, такие же. В то же время, отмечая плюсы, стоит обратить внимание на транспортное расположение: оно отличное. В отличие от других домов, качество работ неплохое, можно сказать, среднее. Фасад красивый и нет проблем с документами, что на сегодняшний день очень радует. Однако минусов не избежать. Не всегда корректное отношение в отделе продаж, хотя цены на квартиры предполагают, что их покупать будут те, у кого достаточно средств на такую дорогую покупку. Как и в доме выше, тут проблема с парковками. Оконная фурнитура низкого качества, как и оконный профиль. Очень дорогое обслуживание данного комплекса сразу же отпугнет еще часть покупателей. Обещалось, что комплекс будет закрыт и никаких посторонних не будет. Но так ли это?
ЖК Тетрис Холл – умный дом, здесь можно включить свет по щелчку или, регулирование температуры в квартире упрощено, и многое другое. Все для инвесторов с немалыми деньгами. Сразу можно согласиться с тем, что этот дом уникален. Жить в нем будет уютно и тихо, да и отнести его к элит классу очень легко. Как обычно, хорошее качество заслуживают только дорогие дома, а остальные можно строить кое-как? Невзирая на всё же достаточно высокие цены в новостройках? Или все же стоит соблюдать качество во всех домах, а не только в тех, которые относят к премиум или элит классу?
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:45

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Де Ви пропали?
Пишіть ще, є що почитати!
А новобудовами інших міст України - не цікавитесь?
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:19

Tekken Дуже цікавлюсь) Думаю сьогодні або завтра я зроблю допис)))
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:51

  Иллюзия написав:Tekken Дуже цікавлюсь) Думаю сьогодні або завтра я зроблю допис)))
скільки Вам платять за рекламу нерухомості?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:17

Frant Я пишу свою думку) Мені прикро що ви її порівняли з рекламою)
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:19

  Иллюзия написав:Frant Я пишу свою думку) Мені прикро що ви її порівняли з рекламою)
А мені соромно, що Ви рекламуєте неякісний дешевіючий товар, попит на який зменшується вже 10 років. Ви, панянко, зовсім не схожа на людину, яка вибирає житло для себе.
Ваші пости - на жаль, то типова ріелторська "замануха". :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:32

Frant Прикро) що ви навколо бачите тільки погане) І мені цікаво) де я вказала що шукаю житло?) Спостерігати та висловлювати свою думку має право кожен) Чи не так?)
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