Исследования по недвижимости

Додано: Вів 20 лют, 2018 17:00

Яскраві реклами, красиві перспективи нової забудови на масиві Олександрівська слобідка в Києві. 34 житлові комплекси з різною висотністю. Згідно планування, дані будинки будують за монолітно-каркасною технологією. Стіни з газоблоку та червоної цегли. Утеплені фасади з мінеральної вати та пінополістиролу. Поверх утеплювачів - силіконова та стійка до вигорання штукатурка. Будинки комфорт-класу. Насправді все так райдужно чи ні?В перших будинках обіцялось одно-, дво- і трикімнатні квартири, які будуть розташовані з другого до останнього поверхів. Перші та цокольні поверхи відведенні для комерційних та офісних приміщень, там мали бути:• Аптеки;• Хімчистки;• Супермаркети;• Кафе;• Стоматологія;• Салони краси;• Дитяча кімната.Серед переваг цього комплексу можна назвати критий павільйон для дітей. Високі стелі та обігрів забезпечать комфортний відпочинок дітям. Є гойдалки, стіни для альпінізму та багато іншого. Спортивний майданчик у дворі мав довершити всі переваги.Звісно, присутній паркінг – наземний та гостьовий. Відеоспостереження має забезпечити безпеку. Автомийка на території стане хорошим доповненням для комфорту автовласників. Територія самого комплексу має бути закрита. У під’їздах домофони. На території охорона.Проект розпочався ще в 2015 році. На сьогодні введено в експлуатацію декілька будинків, тому відразу виникає запитання, дане будівництво можна вважати законним? Чи є і тут якісь нехороші нюанси? Під час розгляду документів відразу відмічається, що дане будівництво законне. Та все ж таки… Цільове призначення землі: «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва».Судових процесів поки не відмічено, що має заспокоїти реального інвестора. Також є вся документація на будівництво, необхідна на даний момент.Купити квартиру пропонує даний забудовник відразу за повну вартість, або в розстрочку. Договір купівлі-продажу майнових прав для інвесторів засвідчується нотаріусом.Але цікаво дізнатись, що ж говорять насправді ті, хто вже придбав ці квартири? Багатьох лякає цільове призначення землі. Надалі з`явилось багато зауважень про те, що ціни на комунальні послуги в уже зданому будинку непомірно високі, робота охоронців на території майже непомітна та проводиться жахливо. Це не може не обурювати, адже відразу було надзвичайно багато обіцянок комфортного проживання.Також варто відмітити, що загальний зовнішній вигляд дуже псують хаотично встановлені кондиціонери та добудови власників перших поверхів. Не менше обурення викликає і сама якість будівництва. Мокрі стіни, тріщини в під’їздах в зовсім новому будинку. Також нерівні стелі, стіни та неякісні вікна. Все це в цілому розчаровує тих, хто вже вклав кошти в дану забудову. Адже обіцяної якості комфорт класу чомусь не помітно, як і родзинок…