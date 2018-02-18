Исследования по недвижимости

Додано: Сер 28 лют, 2018 18:13

История строительной компании К.А.Н. Девелопмент начинается в 2001 г. Сегодня можно сказать, что это большая компания, ставшая экспертом в строительном бизнесе. Жилые комплексы, торговые объекты, развлекательные и бизнес центры, которые строят специалисты данной компании, показывают новый уровень и прогрессивный подход к строительству.Ореол красивых слов окружает всю работу этой компании. Прочитайте хотя бы строчки: «Как вы себе представляете идеальное утро? Волшебные звуки музыки, тень от первых лучей солнца и любимый человек рядом. В суете будней мы забываем о самых важных моментах. Вспомните о них. Ведь суть не только в подарках и цветах. Фундамент отношений прячется во внимании и маленьких мелочах. Позаботьтесь о них, а стабильность в другом вам гарантирует KAN Development».Рассматривая то, как себя позиционирует данная компания и чем гордится, сразу отмечаем«Ocean Plaza». Этот торговый центр считают визитной карточкой данного застройщика.Среди положительных моментов стоит отметить и то, что именно они сделали первый шаг к строительству фитнес-клубов в Бизнес-центрах.Также стоит помнить, что строительство «Комфорт Таун» считалось одной из первых построек домов комфорт класса.Бизнес центр категории А+ - «IQ Business Center» - тоже заслуга данной строительной компании.И, конечно же, как не вспомнить, что впервые в Украине квартал «Файна Таун» открывает концепцию «open air».Слова не только будоражат, но и дарят вдохновение, в то же время появляется доверие. Но стоит ли всегда доверять словам?ЖК Комфорт Таун – комфорт класс, но что о нем говорят те, кто уже там проживает? Стройка идет почти своевременно. Но если посмотреть чуть ближе, сразу становится заметно, что количество человек на кв. метр огромное. Намного больше, чем должно быть. Недостаточное количество мест на парковке ставит под сомнение комфорт класс данного дома. Также нет обещанных садиков и школ. Внутренние работы, которые проводил застройщик в уже сданных домах, оставляют желать лучшего. Минусов довольно много, и поэтому наступает период разочарования. Где же тут комфорт класс? ЖК Централ парк - как обычно, описания роскошные и перспективы, казалось, такие же. В то же время, отмечая плюсы, стоит обратить внимание на транспортное расположение: оно отличное. В отличие от других домов, качество работ неплохое, можно сказать, среднее. Фасад красивый и нет проблем с документами, что на сегодняшний день очень радует. Однако минусов не избежать. Не всегда корректное отношение в отделе продаж, хотя цены на квартиры предполагают, что их покупать будут те, у кого достаточно средств на такую дорогую покупку. Как и в доме выше, тут проблема с парковками. Оконная фурнитура низкого качества, как и оконный профиль. Очень дорогое обслуживание данного комплекса сразу же отпугнет еще часть покупателей. Обещалось, что комплекс будет закрыт и никаких посторонних не будет. Но так ли это?ЖК Тетрис Холл – умный дом, здесь можно включить свет по щелчку или, регулирование температуры в квартире упрощено, и многое другое. Все для инвесторов с немалыми деньгами. Сразу можно согласиться с тем, что этот дом уникален. Жить в нем будет уютно и тихо, да и отнести его к элит классу очень легко. Как обычно, хорошее качество заслуживают только дорогие дома, а остальные можно строить кое-как? Невзирая на всё же достаточно высокие цены в новостройках? Или все же стоит соблюдать качество во всех домах, а не только в тех, которые относят к премиум или элит классу?