Исследования по недвижимости

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Яскраві реклами, красиві перспективи нової забудови на масиві Олександрівська слобідка в Києві. 34 житлові комплекси з різною висотністю. Згідно планування, дані будинки будують за монолітно-каркасною технологією. Стіни з газоблоку та червоної цегли. Утеплені фасади з мінеральної вати та пінополістиролу. Поверх утеплювачів - силіконова та стійка до вигорання штукатурка. Будинки комфорт-класу. Насправді все так райдужно чи ні? В перших будинках обіцялось одно-, дво- і трикімнатні квартири, які будуть розташовані з другого до останнього поверхів. Перші та цокольні поверхи відведенні для комерційних та офісних приміщень, там мали бути: • Аптеки; • Хімчистки; • Супермаркети; • Кафе; • Стоматологія; • Салони краси; • Дитяча кімната. Серед переваг цього комплексу можна назвати критий павільйон для дітей. Високі стелі та обігрів забезпечать комфортний відпочинок дітям. Є гойдалки, стіни для альпінізму та багато іншого. Спортивний майданчик у дворі мав довершити всі переваги. Звісно, присутній паркінг – наземний та гостьовий. Відеоспостереження має забезпечити безпеку. Автомийка на території стане хорошим доповненням для комфорту автовласників. Територія самого комплексу має бути закрита. У під’їздах домофони. На території охорона. Проект розпочався ще в 2015 році. На сьогодні введено в експлуатацію декілька будинків, тому відразу виникає запитання, дане будівництво можна вважати законним? Чи є і тут якісь нехороші нюанси? Під час розгляду документів відразу відмічається, що дане будівництво законне. Та все ж таки… Цільове призначення землі: «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва».Судових процесів поки не відмічено, що має заспокоїти реального інвестора. Також є вся документація на будівництво, необхідна на даний момент. Купити квартиру пропонує даний забудовник відразу за повну вартість, або в розстрочку. Договір купівлі-продажу майнових прав для інвесторів засвідчується нотаріусом. Але цікаво дізнатись, що ж говорять насправді ті, хто вже придбав ці квартири? Багатьох лякає цільове призначення землі. Надалі з`явилось багато зауважень про те, що ціни на комунальні послуги в уже зданому будинку непомірно високі, робота охоронців на території майже непомітна та проводиться жахливо. Це не може не обурювати, адже відразу було надзвичайно багато обіцянок комфортного проживання. Також варто відмітити, що загальний зовнішній вигляд дуже псують хаотично встановлені кондиціонери та добудови власників перших поверхів. Не менше обурення викликає і сама якість будівництва. Мокрі стіни, тріщини в під’їздах в зовсім новому будинку. Також нерівні стелі, стіни та неякісні вікна. Все це в цілому розчаровує тих, хто вже вклав кошти в дану забудову. Адже обіцяної якості комфорт класу чомусь не помітно, як і родзинок…
История строительной компании К.А.Н. Девелопмент начинается в 2001 г. Сегодня можно сказать, что это большая компания, ставшая экспертом в строительном бизнесе. Жилые комплексы, торговые объекты, развлекательные и бизнес центры, которые строят специалисты данной компании, показывают новый уровень и прогрессивный подход к строительству. Ореол красивых слов окружает всю работу этой компании. Прочитайте хотя бы строчки: «Как вы себе представляете идеальное утро? Волшебные звуки музыки, тень от первых лучей солнца и любимый человек рядом. В суете будней мы забываем о самых важных моментах. Вспомните о них. Ведь суть не только в подарках и цветах. Фундамент отношений прячется во внимании и маленьких мелочах. Позаботьтесь о них, а стабильность в другом вам гарантирует KAN Development». Рассматривая то, как себя позиционирует данная компания и чем гордится, сразу отмечаем «Ocean Plaza». Этот торговый центр считают визитной карточкой данного застройщика. Среди положительных моментов стоит отметить и то, что именно они сделали первый шаг к строительству фитнес-клубов в Бизнес-центрах. Также стоит помнить, что строительство «Комфорт Таун» считалось одной из первых построек домов комфорт класса. Бизнес центр категории А+ - «IQ Business Center» - тоже заслуга данной строительной компании. И, конечно же, как не вспомнить, что впервые в Украине квартал «Файна Таун» открывает концепцию «open air». Слова не только будоражат, но и дарят вдохновение, в то же время появляется доверие. Но стоит ли всегда доверять словам? ЖК Комфорт Таун – комфорт класс, но что о нем говорят те, кто уже там проживает? Стройка идет почти своевременно. Но если посмотреть чуть ближе, сразу становится заметно, что количество человек на кв. метр огромное. Намного больше, чем должно быть. Недостаточное количество мест на парковке ставит под сомнение комфорт класс данного дома. Также нет обещанных садиков и школ. Внутренние работы, которые проводил застройщик в уже сданных домах, оставляют желать лучшего. Минусов довольно много, и поэтому наступает период разочарования. Где же тут комфорт класс? ЖК Централ парк - как обычно, описания роскошные и перспективы, казалось, такие же. В то же время, отмечая плюсы, стоит обратить внимание на транспортное расположение: оно отличное. В отличие от других домов, качество работ неплохое, можно сказать, среднее. Фасад красивый и нет проблем с документами, что на сегодняшний день очень радует. Однако минусов не избежать. Не всегда корректное отношение в отделе продаж, хотя цены на квартиры предполагают, что их покупать будут те, у кого достаточно средств на такую дорогую покупку. Как и в доме выше, тут проблема с парковками. Оконная фурнитура низкого качества, как и оконный профиль. Очень дорогое обслуживание данного комплекса сразу же отпугнет еще часть покупателей. Обещалось, что комплекс будет закрыт и никаких посторонних не будет. Но так ли это? ЖК Тетрис Холл – умный дом, здесь можно включить свет по щелчку или, регулирование температуры в квартире упрощено, и многое другое. Все для инвесторов с немалыми деньгами. Сразу можно согласиться с тем, что этот дом уникален. Жить в нем будет уютно и тихо, да и отнести его к элит классу очень легко. Как обычно, хорошее качество заслуживают только дорогие дома, а остальные можно строить кое-как? Невзирая на всё же достаточно высокие цены в новостройках? Или все же стоит соблюдать качество во всех домах, а не только в тех, которые относят к премиум или элит классу?
Иллюзия написав:Frant Я пишу свою думку) Мені прикро що ви її порівняли з рекламою)
А мені соромно, що Ви рекламуєте неякісний дешевіючий товар, попит на який зменшується вже 10 років. Ви, панянко, зовсім не схожа на людину, яка вибирає житло для себе. Ваші пости - на жаль, то типова ріелторська "замануха".
Строительная компания, созданная постановлением Кабинета Министров в 1991 году, очень быстро получила функции стратегического управления всеми строительными компаниями Министерства строительства. И, казалось, приобретая в свое подчинение огромное количество строительных и монтажных предприятий, а также проектные институты, которые работают с 20-х и 30-х годов ХХ столетия , компания должна обрести не только огромный опыт, но и умение качественно и быстро работать. Сегодня эту компанию знают в каждом уголке страны, ведь строительство жилых домов, промышленное строительство, производство строительных материалов, конструкций, техники, а также подготовка всех желающих работать в данном направлении, дает возможность получить высококлассных специалистов, которые будут помогать развивать компанию и создавать качественное направление в будущей работе. Вот только можно ли согласится с утверждением самой компании, что сейчас УкрБуд –это надежная развивающаяся организация? Неоспоримым является то, что данная компания - лидер среди жилищного строительства столицы. Но соответствуют ли их обещания использовать только надежные материалы, самые современные технологические решения? На самом ли деле в этой корпорации работают мастера своего дела? И руководят ли ими настоящие профессионалы? И тут сразу можно сказать, что компания, конечно же, огромная, и возможностей у нее очень много. Но только почему-то становится грустно от того, что использовать весь свой потенциал она не стремится. Новые технологии и качество материала, который используют в строительстве, вызывает сомнение. А ведь так хотелось увидеть высокий уровень в строительных работах именно от них! Кроме этого, стоит отметить, что именно те, от кого ждешь примера, больше всего и разочаровывают. Скандалы, суды, неразберихи, то и дело возникающие вокруг жилых домов, наводят на нехорошие мысли. Так что же им мешает? Или кто? Поступать честно по отношению к инвесторам – так сложно? Поступать честно по отношению к тем, кто еще готов доверять, покупать квартиры и жить в домах, в которых так хотелось обрести уют. Не будем смотреть далеко в прошлое – открываем строительство ЖК Urban Park. Картинка хорошая, обещания тоже… можно сказать, и цена адекватная. Вот только почему же вокруг данного строительства так много вопросов? Ртуть… Завод «Радикал» и огромная территория в Киеве, которая кажется привлекательной застройщикам. Но будут ли в безопасности те, кто в будущем купит там квартиры? Достаточное ли расстояния взято от территории завода для дома, в котором будут проживать люди? Опасное соседство или просто черный пиар? Сложно сказать точно, но задуматься стоило бы… Домов сдают много, строительство не заканчивается и, казалось бы, каждый дом должен быть только лучше. Только, к сожалению, несмотря на красивые рекламы, дома сдают не всегда вовремя, и не у всех домов, которые сданы более года назад, присвоены адреса, да и качество ремонтных работ желает лучшего. Но зато можно увидеть компанию которая строит, строит… Так все же... возможно, лучше строить меньше, но качественней? Да и быть более честными с инвесторами, сразу объясняя, на какой земле строят дом….