Исследования по недвижимости

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Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:17
И к чему этот пассаж?
Где был завод радикал и где строится Urban Park?
Вы бы хоть по карте посмотрели.
back in USSR
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:54
А почему вы расстояние до м.Лесная или Дарынка не померяете?
Ведь там намного больше людей ездит каждый день.Они ведь тоже ртуть нюхают.
back in USSR
Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:12
slavek Данная ситуация очень не приятная. И ее решать нужно на государственном уровне.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:22
...дякую! - тільки там багато сторінок(200) і нажаль, багато флуду
...але, все одно, я чекатиму там на Вас
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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