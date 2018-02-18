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Исследования по недвижимости
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:15

Долярчик Прочту за выходной вашу тему) Спасибо)))
Иллюзия
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:17

  Иллюзия написав:Не будем смотреть далеко в прошлое – открываем строительство ЖК Urban Park. Картинка хорошая, обещания тоже… можно сказать, и цена адекватная. Вот только почему же вокруг данного строительства так много вопросов? Ртуть… Завод «Радикал» и огромная территория в Киеве, которая кажется привлекательной застройщикам. Но будут ли в безопасности те, кто в будущем купит там квартиры? Достаточное ли расстояния взято от территории завода для дома, в котором будут проживать люди? Опасное соседство или просто черный пиар? Сложно сказать точно, но задуматься стоило бы…


И к чему этот пассаж?
Где был завод радикал и где строится Urban Park?
Вы бы хоть по карте посмотрели.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:19

slavek Зображення

Или расстояние вы считаете допустимым?
Иллюзия
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:54

  Иллюзия написав:slavek Зображення

Или расстояние вы считаете допустимым?


А почему вы расстояние до м.Лесная или Дарынка не померяете?
Ведь там намного больше людей ездит каждый день.Они ведь тоже ртуть нюхают.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:12

slavek Данная ситуация очень не приятная. И ее решать нужно на государственном уровне.
Иллюзия
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:22

  Иллюзия написав:Долярчик Прочту за выходной вашу тему) Спасибо)))

...дякую! - тільки там багато сторінок(200) і нажаль, багато флуду :roll:
...але, все одно, я чекатиму там на Вас :!:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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