Исследования по недвижимости

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Иллюзия написав:Не будем смотреть далеко в прошлое – открываем строительство ЖК Urban Park. Картинка хорошая, обещания тоже… можно сказать, и цена адекватная. Вот только почему же вокруг данного строительства так много вопросов? Ртуть… Завод «Радикал» и огромная территория в Киеве, которая кажется привлекательной застройщикам. Но будут ли в безопасности те, кто в будущем купит там квартиры? Достаточное ли расстояния взято от территории завода для дома, в котором будут проживать люди? Опасное соседство или просто черный пиар? Сложно сказать точно, но задуматься стоило бы…
И к чему этот пассаж? Где был завод радикал и где строится Urban Park? Вы бы хоть по карте посмотрели.