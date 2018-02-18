Исследования по недвижимости

Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:26

Люди всегда умели ценить комфорт и время. И поэтому сейчас все больше тех, кто ищет квартиру в городах. Рынок строительства сегодня огромен, и выбрать для себя хороший вариант несложно. Это могут быть высотки или малоэтажные дома, которые так необходимы покупателям. И все же при покупке жилья важно определить, соответствует ли застройщик ряду критериев: осуществляет ли он продажи по тем договорам, которые предусмотрены законодательством, в каких банках прошел аккредитацию, все ли разрешительные документы у него есть, да и узнать все о репутации застройщика также стоило бы.Среди огромного количества предложений о покупке можно найти те, которые соблазняют покупателя своей ценой. Казалось бы, идет строительство, все квартиры давно имеют свою заявленную цену, но среди них есть парочка квартир, которые стоят намного дешевле и возле них красуется такая знакомая надпись «Акция». Также на сайтах можно найти объявления с таким текстом: «Наша компания представляет в подарок 1 кв. м жилья бесплатно», причем это относится к покупке любой квартиры в доме. Для иногородних и студентам скидка на покупку квартир - 20 тыс. гривен. Или же сэкономьте 100 тыс. гривен на покупке квартиры.Так что же это? Пиар? Попытка привлечь нового покупателя? Так называемый маркетинговый ход? И тут же замечаем, что именно такие скидки, акции и спец. предложения можно увидеть только на малоинтересные в планировках квартиры, которые имеют недостатки. Например, расположение во внутреннем углу во дворе. Также это могут быть скидки на «остатки», то есть последние непроданные квартиры в доме, которые по каким-то причинам сложно реализовать. И такой причиной часто бывает некачественный материал в отделке квартиры, плохо установленные окна, или же повышенная влажность. Вариантов может быть очень много.И все же особое внимание стоит уделить скидкам, которые приурочены к старту продаж и тем, которые объявляются по окончанию строительства. Если застройщик предлагает купить квартиру со скидкой в начале продаж, чаще всего это может символизировать неполную готовность застройщика к началу реализации. Это чаще всего сопровождается нарушением закона, ведь в этот период не все документы с разрешительной документацией могут быть в наличии. И тогда покупка такой квартиры будет иметь очень высокие риски.Важно не забывать, что акции - это чаще всего попытка заработать на тех, кто очень любит экономить. В итоге затраты на устранение проблемы намного выше, чем сэкономленная сумма. Решение за вами. Так что же для вас значит слово: «Акция»?