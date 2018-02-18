Исследования по недвижимости

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:17
И к чему этот пассаж?
Где был завод радикал и где строится Urban Park?
Вы бы хоть по карте посмотрели.
back in USSR
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:54
А почему вы расстояние до м.Лесная или Дарынка не померяете?
Ведь там намного больше людей ездит каждый день.Они ведь тоже ртуть нюхают.
back in USSR
Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:12
slavek Данная ситуация очень не приятная. И ее решать нужно на государственном уровне.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:22
...дякую! - тільки там багато сторінок(200) і нажаль, багато флуду
...але, все одно, я чекатиму там на Вас
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:13
У вас есть конкретные данные о ртути разлитой в районе м.Лесная или это очередная журналистская страшилка?
back in USSR
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:26
В чем подвох? Акции на квартиру.
Люди всегда умели ценить комфорт и время. И поэтому сейчас все больше тех, кто ищет квартиру в городах. Рынок строительства сегодня огромен, и выбрать для себя хороший вариант несложно. Это могут быть высотки или малоэтажные дома, которые так необходимы покупателям. И все же при покупке жилья важно определить, соответствует ли застройщик ряду критериев: осуществляет ли он продажи по тем договорам, которые предусмотрены законодательством, в каких банках прошел аккредитацию, все ли разрешительные документы у него есть, да и узнать все о репутации застройщика также стоило бы.
Среди огромного количества предложений о покупке можно найти те, которые соблазняют покупателя своей ценой. Казалось бы, идет строительство, все квартиры давно имеют свою заявленную цену, но среди них есть парочка квартир, которые стоят намного дешевле и возле них красуется такая знакомая надпись «Акция». Также на сайтах можно найти объявления с таким текстом: «Наша компания представляет в подарок 1 кв. м жилья бесплатно», причем это относится к покупке любой квартиры в доме. Для иногородних и студентам скидка на покупку квартир - 20 тыс. гривен. Или же сэкономьте 100 тыс. гривен на покупке квартиры.
Так что же это? Пиар? Попытка привлечь нового покупателя? Так называемый маркетинговый ход? И тут же замечаем, что именно такие скидки, акции и спец. предложения можно увидеть только на малоинтересные в планировках квартиры, которые имеют недостатки. Например, расположение во внутреннем углу во дворе. Также это могут быть скидки на «остатки», то есть последние непроданные квартиры в доме, которые по каким-то причинам сложно реализовать. И такой причиной часто бывает некачественный материал в отделке квартиры, плохо установленные окна, или же повышенная влажность. Вариантов может быть очень много.
И все же особое внимание стоит уделить скидкам, которые приурочены к старту продаж и тем, которые объявляются по окончанию строительства. Если застройщик предлагает купить квартиру со скидкой в начале продаж, чаще всего это может символизировать неполную готовность застройщика к началу реализации. Это чаще всего сопровождается нарушением закона, ведь в этот период не все документы с разрешительной документацией могут быть в наличии. И тогда покупка такой квартиры будет иметь очень высокие риски.
Важно не забывать, что акции - это чаще всего попытка заработать на тех, кто очень любит экономить. В итоге затраты на устранение проблемы намного выше, чем сэкономленная сумма. Решение за вами. Так что же для вас значит слово: «Акция»?
Акция. Подводные камни заманчивых предложений застройщиков.
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