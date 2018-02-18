Исследования по недвижимости

Додано: Вів 24 кві, 2018 13:37

Всё чаще украинские инвесторы вкладывают деньги в покупку зарубежной недвижимости, и одна из самых популярных стран – Испания, поэтому стоит учесть те ошибки, которые допускают покупатели.Солнечная Испания всегда привлекала к себе туристов из разных уголков мира. Отдыхая на территории этой страны, многие начинают понимать рациональность приобретения тут недвижимости для постоянного или временного проживания. Не менее приятным бонусом становится и то, что тут покупка дома или квартиры обходится намного дешевле, чем в любой другой стране Евросоюза.Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, стоит понимать: несмотря на то, что страна европейская, и, казалось бы, все законы будут защищать покупателя, от рисков деваться некуда. И чтобы избежать дорогостоящих эксцессов, стоит ознакомиться с наиболее распространёнными ошибками при покупке недвижимости за рубежом:1. Самостоятельная покупка. Принимая взвешенное решение, но решая сэкономить и не нанимать риэлтора, юриста, страховщика, следует помнить, что это другая страна, где сразу возникает языковой и правовой барьер. Не стоит забывать о том, что все документы будут иметь много нюансов, которые есть в зарубежном законодательстве.2. Эмоциональные решения. Путешествуя по красивой стране, где нежное море ласкает чистый песок, белоснежные домики прячутся за мандариновыми садами, у многих возникает чувство влюбленности в эту страну или местность. В таком состоянии появляется желание купить дом или квартиру. Однако тут стоит отбросить все эмоции и посмотреть с логической точки зрения, насколько это место будет соответствовать потребностям и бюджету. Немаловажно будет и ознакомление с соседями, местным обществом, уровнем шума, транспортной развязкой, а также инфраструктурой.3. Ипотека. Испания - та страна, в которой можно приобрести недвижимость в кредит даже гражданам другой страны. Это можно считать ее важным достоинством. Решаясь на кредит, не стоит забывать что, несмотря на лояльность, тут есть определенные условия к заемщикам и их стоит уточнять заранее.4. Нерациональная покупка. В собственной стране, где много близких и друзей, в кризисные моменты всегда можно одолжить деньги, не волнуясь о том, что их не хватит на самое необходимое. Пребывая далеко от дома, покупая недвижимость там, где еще нет собственной стабильности, всегда есть риск попасть в неприятную ситуацию. Поэтому, выбирая дом для себя, стоит просчитывать все затраты на месяц: выплаты, задолженности, коммунальные услуги, питание, транспорт и развлечения. Важным нюансом в таких расчетах будет то, что все выплаты по ипотеке не должны превышать 35% дохода. Стоит быть уверенным, что все расходы будут спланированы верно.5. Агентства недвижимости. Взвесив все «за» и «против», и составив обращение к риелтору, стоит помнить, что покупка недвижимости - это серьезная сделка. Здесь все решения играют огромную роль, поэтому полностью довериться третьему лицу - рискованно. Стоит осознавать свою значимость, по возможности контролировать и знакомиться со всеми возможными документами при помощи юристов.6. Доверительная покупка. Увидев красивую квартиру или дом и доступную цену, сразу возникает желание это купить, особенно когда из окон доносится великолепный вид, где утреннее солнце целует краешек моря. Действуя на эмоциях, можно легко договориться насчёт покупки жилья мечты, заключив устный договор. Это будет очень грубой ошибкой. Получая предложение заключить такой договор, всегда стоит попросить оформить письменное соглашение, которое в случае чего будет иметь весомый приоритет в судебных разбирательствах.7. Мелкий шрифт. Никогда нельзя подписывать договор на доверии, даже если риелтор - хороший друг, всегда нужно ознакомиться с договорами, и прочесть все, включая мелкий шрифт, ведь именно такими буквами пишут наиболее важные условия.8. Переплата. Очень часто уже опытные продавцы делают начальную цену квартиру завышенной, в надежде, что найдут покупателя на нее. Поэтому прежде чем покупать недвижимость, стоит ознакомиться с ценами не только в городе и районе, но и в ближайших домах. Также обратите внимание на то, что стоимость зависит не только от местоположения, но и других факторов, таких как удаленность от береговой линии, сервисного обслуживания, класса дома, инфраструктуры. Если цена выше на 30%, чем вся ближайшая недвижимость, стоит сразу попытаться или снизить цену, или искать другие варианты.9. Безоговорочное соглашение. Купить недвижимость, пребывая в другой стране, можно, но все же перед самой покупкой стоит посмотреть то, что покупаете в реальности. В Европейских странах не менее важно оформлять страхование собственности, и страховку стоит выбирать внимательно, с адекватными условиями.10. Не идеал. Купив недвижимость за рубежом, действуя быстро и скорее неосознанно, можно в итоге столкнуться с неприятными сюрпризами. Могут тяжело восприниматься постоянные привычки местных жителей, погода, питание и много других не менее важных вещей. Поэтому стоит внимательно и взвешено принимать все решения, чтобы покупка только радовала, и дом был самый лучший!Принимать решение не сложно, рассматривая красивые картинки, где морские волны ласкают песок, где закат солнца отражается в белоснежных домиках, которые кажутся созданными волшебниками, где дети играют на берегу, а вокруг них - ореол невероятного счастья. Тут время останавливается в неторопливом ритме сиесты, ароматной еды и великолепных напитков, и оживает в страстном танго и в звуках приближающейся корриды.Испания - страна мечты к которой так легко прикоснуться…