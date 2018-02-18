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Исследования по недвижимости

Исследования по недвижимости
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:49

ElenK Абсолютно все банки, которые выдают ипотеку в Испании, готовы рассматривать заявления от зарубежных заемщиков. La Caixa, Popular, BBVA, Santander, Bankinter, Sabadell, Bankia. Самые низкие ставки по ипотеке в - Bankia, а в Sabadell комфортный сервис и решение выдают до 3 недель, а не как остальные банки до 1,5 месяца)
Иллюзия
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:50

Re: Исследования по недвижимости

ElenK написав:Иллюзия
очень интересно! а кредит дает Национальный банк Испании или коммерческие банки тоже дают кредит иностранцам ?
Национальные банки не дают кредитов простым смертным
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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