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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:49
ElenK Абсолютно все банки, которые выдают ипотеку в Испании, готовы рассматривать заявления от зарубежных заемщиков. La Caixa, Popular, BBVA, Santander, Bankinter, Sabadell, Bankia. Самые низкие ставки по ипотеке в - Bankia, а в Sabadell комфортный сервис и решение выдают до 3 недель, а не как остальные банки до 1,5 месяца)
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:50
Re: Исследования по недвижимости
Национальные банки не дают кредитов простым смертным
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