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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 00:29
Re: Исследования по недвижимости
А кто то проводил исследования в каком городе недвижимость дает макс отдачу от сдачи в аренду. Имеется ввиду отношение цены недвижимости к цене аренды в % годовых?
Додано: Вів 17 вер, 2019 06:46
А хто Вам безплатно проведе такі дослідження?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 17 вер, 2019 06:48
Ви ж рекламуєте новобуди! Чим не подобається якість?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 17 вер, 2019 22:06
При чем здесь платно\бесплатно? Многие инвестируют в недвижимость и возможно кто то для себя хотел выяснить куда, в какой город выгоднее вложиться.
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:59
Иллюзия
добрый день, спасибо Вам за такую грандиозную работу. Мне очень интересно читать Ваши обозрения.
если можно опишите , пожалуйста, про ЖК"Сады вишневые" и ЖК " Стожары".
и побольше критики, я на полном серьезе.
Додано: Чет 03 жов, 2019 07:18
Ця "грандіозна" робота виконується на замовлення продавців нерухомості. І оплачується ними. Тупо рекламуються певні новобуди.
Тому на конструктивну критику - навіть не сподівайтесь((((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 06 жов, 2019 13:56
.... правильно! - хочеться почерпнути цікаву інформацію...
- а тут вилазить отакий Фран з нори: "А хто Вам безплатно проведе такі дослідження?"
... Франте,
- а що, вже людські якості, як взаємодопомога/взаємообмін інформацією - канули в небуття?
- все платно?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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