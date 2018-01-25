За прийняття відповідного проекту рішення проголосували 70 депутатів при мінімально необхідному 61.
Дивися повний текст Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка".
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Додано: Чет 08 лют, 2018 17:39
Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка".
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:41
Декоммунизация - это ладно, но когда она становится фетишизмом (я о том, что где надо и не надо Сикорский)... Боюсь, скоро мы Сикорского увидим на банкнотах - не суть, совсем скоро (на 1000 грн), или чуть погодя (когда возникнет потребность в 20000 грн)
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:52
Re: Київрада перейменувала станцію метро
Вот и отлично. Омерзительное было название "Петровка".
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:53
Re: станцію
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:57
никто никому не подмазывал, Почайна - исконно киевское название, москалик
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:29
Понимаете ли, для этой станции исконное название - 'Петровка'.
При всей моей нелюбви к культам (а название станции от 'революционера' Петровского), решение о переименовании неверное.
Метро строили коммунисты во времена коммунизма. Ни с какими преступлениями, которых стеснялась бы сегодня Украина и в целом цивилизованный мир, строительство метро Киева не связано.
Это историческое название и должно таковым оставаться.
В отличие от объектов, захваченных коммунистами и переиначенных на свой лад.
Иначе мы не сможем сказать ни себе, ни своим детям, что мы лучше них...
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:37
с этими переименованиями стало очень трудно искать нужный адрес (в навигаторах - мешанина из старых и новых названий и если не указано старое название улицы - то приехали), вот и вся польза для пересичного. (имхо).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:57
RomanTik
Это полбеды. Сначала мне деньги в банке не отдавали, потому что мою улицу переименовали (средина 2014), и это переименование в банковском софте автоматически отразилось. Пришлось идти ставить штамп о прописке с новым названием улицы. Потом переименовали город. Чувствую, будет то же самое. Я отчего-то предполагал, что все переименования (для простоты) можно одним махом сделать. Но нет, так же куда веселее, да и надо же чем-то существование института национальной памяти оправдывать... А главное - улицу назвали в честь фермера-героя майдана, которого весь его родной район (не помню, какой, да и не достоин этот герой памяти) проклинал в свое время за махинации с выплатой арендной платы за землю. На фоне того, как государство кидает АТОшников с той самой обещанной им землей, это ооооочень показательно
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:59
slavek
Помните, как последнее издание МММ расшифровывалось? Мы можем многое. Вот они, реформаторы, тоже. И сейчас они только разминаются, чует одно место
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