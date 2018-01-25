Додано: Чет 08 лют, 2018 18:57

RomanTik



Это полбеды. Сначала мне деньги в банке не отдавали, потому что мою улицу переименовали (средина 2014), и это переименование в банковском софте автоматически отразилось. Пришлось идти ставить штамп о прописке с новым названием улицы. Потом переименовали город. Чувствую, будет то же самое. Я отчего-то предполагал, что все переименования (для простоты) можно одним махом сделать. Но нет, так же куда веселее, да и надо же чем-то существование института национальной памяти оправдывать... А главное - улицу назвали в честь фермера-героя майдана, которого весь его родной район (не помню, какой, да и не достоин этот герой памяти) проклинал в свое время за махинации с выплатой арендной платы за землю. На фоне того, как государство кидает АТОшников с той самой обещанной им землей, это ооооочень показательно