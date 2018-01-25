Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Detractoris написав: То, что относится к 1991 и 1992 - вводилось в годы независимости, но строилось преимущественно ДО. Уверен, вы это понимаете, но зачем то несете в массы, противопоставляя одних и других... Без этих станций выходит, что меньше половины уже, а не больше, построено современной Украиной.
Но это вообще бессмысленное занятие! Не о том речь. Речь о совсем необязательном резонансе в обществе, которое можно было и избежать (увидите, сколько эта тема наберет комментариев, а я лучше воздержусь далее, чтобы не подливать)
Вот это называется голимая комуняцкая манипуляция. Первое метро в совке начали строить с 30-х годов. до 90-х 60лет было у коммуняк на строительство и Киевского метро тоже ! Но в Киеве начали лишь с 60 года - конечно же все бабки лились в московию. 60/31 лет у коммуняк явно больше чем 26 лет при независимой Украине. Но комуняцкие мухляторы-манипуляторы, проигрывая, и здесь хотят пару станций себе передернуть. Хотя действительно фактически станций было открыто больше , комуняки и так проигрывают даже трудному периоду независомой украины со счетом 13/15, в плюс к этому была построена кольцевая электричка - фактически наземное метро , популярное во всем мире - с еще 15 станциями. То есть преимущество Украины уже безоговорочное. И открытие новых станций будет продолжено в дальнейшем, как бы комуняки тут слюной не брызгали.
Surfer написав: комуняки и так проигрывают даже трудному периоду независомой украины со счетом 13/15, в плюс к этому была построена кольцевая электричка - фактически наземное метро , популярное во всем мире - с еще 15 станциями. То есть преимущество Украины уже безоговорочное. И открытие новых станций будет продолжено в дальнейшем, как бы комуняки тут слюной не брызгали.
Yuri_T написав:Detractoris сколько там бана дали вашей прошлой учетке? месяц, кажется? не вынесла душа поэта, решил снова повтирать идею общественного согласия на фоне уважения к коммунистическому прошлому, во избежание дальнейших сложностей. "коммунисты строили". чудесно.
Yuri_T написав:Detractoris новая учетка, созданная в день блокировки, идентичный стиль написания, идентичные мысли... впрочем, это ваше дело.
Вот именно, что мое, а не ваше! Совпадение мыслей (которого в данном случае нет!) может быть градусником настроений общества, а не конспирологией. Даже если вам с такой мыслью не по душе.
Стиль письма - совсем другой, вы прям тут меня обидели :)
А новая учетка - да, я решил, что буду не только читать, но и комментировать. Не берите на себя роль цензора только том основании, что вы "старый" пользователь. Казанова, как известно, не тот, кто раньше начал, а тот, что больше успел :) Дедовщина прям форумная...
Detractoris написав:Что касается Крещения - а чем христианский культ "выгоднее" коммунистического? Христианство тоже памятно религиозными войнами и инквизицией...
Никаких культов. Человек я не релегиозный, хотя на фоне исламизации мокшанского каганата , пытавшегося украсть и присвоить себе историю Руси, назвавшись "рососиею", и факт крещения Руси в именно Киеве имеет весомое значение. Но главное здесь не религиозный момент а факт государственности - Русь она одна , и она Киевская, как неоспорим факт правопреемствености Украиной достояния и истории Киевской Руси. Как единственного и законного наследия , без мокшанских самозванцев.
Скоррее всего (не утверждаю, просто рассуждаю), эти темы лучше вообще не трогать - они только ссорят
вот и не ссорьтесь , мир вам , марксисты-ленинисты пламенные. Чмоки кларочке цеткин и розочке люксембург.
max_us_ua написав:Декоммунизация - это ладно, но когда она становится фетишизмом (я о том, что где надо и не надо Сикорский)... Боюсь, скоро мы Сикорского увидим на банкнотах - не суть, совсем скоро (на 1000 грн), или чуть погодя (когда возникнет потребность в 20000 грн)
а що поганого Сікорський Вам зробив? чим він завинив?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Понимаете ли, для этой станции исконное название - 'Петровка'.
При всей моей нелюбви к культам (а название станции от 'революционера' Петровского), решение о переименовании неверное.
Метро строили коммунисты во времена коммунизма. Ни с какими преступлениями, которых стеснялась бы сегодня Украина и в целом цивилизованный мир, строительство метро Киева не связано.
Это историческое название и должно таковым оставаться.
В отличие от объектов, захваченных коммунистами и переиначенных на свой лад.
Иначе мы не сможем сказать ни себе, ни своим детям, что мы лучше них...
якась маячня... це значить комуняки побудували колгосп Червоне дишло, так що його теж не чіпати? нехай діти юзають? Коли так жаль усього комуняцького поїдь на окуповану орлдляндію там бл. такого добра... 22 з`їзд 25... Красний пролетарій і інш. ... добра
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Surfer написав:Станцию метро строили не коммунисты, строили киевляне.
Конечно же киевляне, приезжие из других областей, республик, но только под четким руководством коммунистов и партии. Также, как по инициативе КПСС (КП УССР) были построены ГЭС, АЭС, ТЭЦ, металлургические, машиностроительные, авиастроительные, судостроительные, вагоностроительные и пр. заводы. А вот что за последние 26 лет построили укроолигархи, вернее украинцы под их руководством?
ну не говоріть дурниць.... побудовано і не мало.... я жив у маленькому містечку Вишгород. Ліс, свіже повітря... 9 поверхів були хмарочоси... а тепер щоб до Почайної (петрівка) доїхати я тягнусь усі 25-30 хв... закорковано. а скільки церков нових побудовано? правда вони переважно за парканом, приватні.... А маєток пшонки, Межигір`я, шоколадний магнат побудував філіал Ермітажу... у себе на діляночці... не скажіть, побудовано багато
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)